Politique

Nouvelle session le 19 octobre

Legault lance l’opération « Dernier droit »

(Québec) Le premier ministre François Legault s’apprête à lancer l’opération « Dernier droit » de son mandat, à un an des élections générales. À moins d’un revirement majeur de situation, il prorogera la session parlementaire et en inaugurera une nouvelle le 19 octobre. Il prononcera alors un discours d’ouverture qui donnera un ordre de marche pour la prochaine année et un avant-goût de ses priorités en vue d’un éventuel deuxième mandat.