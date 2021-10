(Québec) Le Québec poursuit sa lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs en injectant 19 millions $ sur cinq ans, somme qui servira à financer des organismes et des projets destinés à venir en aide directement aux victimes, conformément à l’esprit du volumineux rapport d’experts sur le sujet rendu public en décembre dernier.

Jocelyne Richer La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault ne s’engage pas pour autant à donner suite aux 58 recommandations formulées dans ce rapport étoffé sur l’exploitation sexuelle des mineurs, dans la plupart des cas de toutes jeunes filles aux mains de proxénètes sans scrupules.

Dix mois après le dépôt du rapport, le gouvernement Legault s’est approprié 17 recommandations des experts, soit 29 % du total de ce document qui devait, selon ses vœux, hisser la lutte à l’exploitation sexuelle des jeunes au rang de priorité nationale.

Au plan gouvernemental, le dossier a été confié à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a procédé à l’annonce mardi matin, accompagnée de la directrice du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ), Geneviève Quinty, et d’une ancienne victime d’exploitation sexuelle, Clémentine, qui a réussi à s’en sortir et a préféré taire son nom de famille.

Clémentine a tenu à raconter son histoire publiquement pour éviter que d’autres jeunes filles comme elle connaissent le même sort.

« Je pense que si vraiment on m’avait dit les patterns de ces gens-là, la manière dont ils fonctionnaient, si on avait plus de prévention, je pense sincèrement que cette situation-là aurait pu être évitée », a commenté la jeune femme, qui aurait apprécié être mieux accompagnée et mieux informée à l’époque, notamment par les policiers.

« Cela aurait pu faire une différence », selon elle.

Un plan d’action gouvernementale plus global, qui pourra se déployer sur plusieurs années lors d’un éventuel deuxième mandat, doit être déposé avant la fin de l’automne.

Lors du dépôt du dernier budget, en mars, le gouvernement a mis de côté 150 millions pour contrer l’exploitation sexuelle des jeunes. En juin, la ministre Guilbault avait annoncé un investissement de près de 100 millions pour financer le volet répression policière de son intervention.