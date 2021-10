(Ottawa) Le chef du Parti conservateur Erin O’Toole se dit persuadé d’avoir l’appui de ses troupes pour demeurer en poste et diriger sa formation politique durant la prochaine campagne électorale.

Joël-Denis Bellavance La Presse

« Absolument », a répondu sans hésiter le chef conservateur aux journalistes qui l’interrogeaient au sujet de son avenir, quelques minutes avant de rencontrer les députés élus le 20 septembre.

« Nous sommes déçus en tant qu’équipe après les élections. Mais nous avons fait des percées dans les Maritimes et au Québec et à travers le pays. Nous devons apprendre des leçons [de cette défaite électorale]. Mais nous sommes unis en tant que parti et on va avoir une réunion pour discuter des opportunités à l’avenir », a affirmé le chef conservateur.

Les députés vont devoir décider aujourd’hui s’ils souhaitent forcer la tenue d’un vote sur le leadership de M. O’Toole, comme le permet une loi adoptée par le Parlement en 2015. À la lumière des commentaires formulés par plusieurs députés avant la rencontre, il semble peu probable qu’une majorité d’entre eux souhaitent emprunter cette voie.

Reste que M. O’Toole devra éventuellement soumettre son leadership à un vote de confiance durant le prochain congrès national du parti, prévu à Québec en 2023. La constitution du Parti conservateur prévoit automatiquement un tel vote après une défaite électorale. M. O’Toole a refusé de dire s’il est favorable à l’idée de devancer la tenue de ce congrès pour régler définitivement la question entourant son leadership.

Le chef conservateur a précisé qu’il s’est déjà entretenu avec la majorité des députés et des candidats qui ont été défaits. « Je suis vraiment fier du travail qu’ils ont fait. Nous avons perdu d’excellentes personnes et je suis responsable de cela. »

Il compte annoncer aujourd’hui le nom des personnes qui procéderont à l’examen de cette défaite électorale. Il n’a pas précisé l’échéancier de cet exercice.

En répondant aux questions des journalistes, M. O’Toole a lancé une flèche en direction du premier ministre Justin Trudeau.

« Évidemment, je suis celui qui est le plus déçu des résultats des élections. Mais nous avons mené une campagne qui n’a pas divisé les Canadiens. […] Et déjà après seulement 10 jours de ce nouveau gouvernement, nous avons vu M. Trudeau induire les Canadiens en erreur une autre fois. Il a manqué la première édition de la Journée nationale de vérité et de réconciliation. C’est un rappel que les Canadiens méritent mieux et nous devons faire mieux. C’est une démonstration qu’il a plus de leçons à apprendre que nous », a-t-il affirmé.

Au cours des derniers jours, tous les députés conservateurs du Québec ont donné leur appui à M. O’Toole.

« On a eu d’excellents résultats au Québec. Nous avons eu 78 000 votes de plus que l’élection précédente dans tout le Québec. Donc, oui, j’ai confiance en M. O’Toole. Et je pense qu’il mérite de rester chef du Parti conservateur », a tranché le député conservateur de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold.

La nouvelle députée de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Dominique Vien, a aussi donné son appui à M. O’Toole.

« Le chef a toute ma confiance. C’est un homme qui est affable, proche du Québec et qui est proche des préoccupations du Québec. Aujourd’hui, c’est mon premier caucus, et je suis très enthousiaste et très heureuse de rencontrer mes nouveaux collègues », a-t-elle commenté.

Quelques voix discordantes se sont toutefois fait entendre, en particulier de la part des députés de l’Alberta. C’est notamment le cas de la députée de Lakeland, Shannon Stubs, qui a vu ses appuis chuter de 15 points de pourcentage au dernier scrutin. Elle a quand même remporté la victoire par une confortable majorité, récoltant 69 % des suffrages.

« Je veux savoir quel est le plan pour que nous puissions obtenir l’appui des conservateurs que nous avons perdus. Je veux savoir le plan qui va me permettre de ramener au bercail les 15 % du vote que j’ai perdu », a-t-elle affirmé.

Elle s’est aussi dite favorable à ce que l’on devance le congrès national pour que les membres du parti puissent se prononcer sur le leadership de M. O’Toole.

« Les conservateurs ont perdu sur toute la ligne durant cette élection. Nous avons perdu dans toutes les villes, toutes les tranches de la population. Je viens d’une province conservatrice. Et des députés conservateurs ont été défaits », a-t-elle martelé.