Journée de la vérité et de la réconciliation

Pas de congé férié le 30 septembre au Québec, dit Legault

(Québec) Le gouvernement Legault maintient sa décision de ne pas faire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation un jour férié au Québec. Une telle mesure nuirait à la productivité déjà plus faible au Québec et serait trop coûteuse, soutient le premier ministre François Legault.