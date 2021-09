Politique

Parti vert du Canada

Annamie Paul démissionne : « La pire période de ma vie »

(Ottawa) Le passage d’Annamie Paul à la tête du Parti vert du Canada aura été éphémère. Moins d’un an après avoir pris les rênes de la formation, et une semaine après que ses troupes – et elle-même – eurent encaissé une retentissante défaite, elle a annoncé qu’elle quittait son poste.