(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau annonce que Chrystia Freeland restera à la barre du ministère des Finances dans son prochain cabinet et qu’elle conservera aussi les fonctions de vice-première ministre.

Joël-Denis Bellavance La Presse

M. Trudeau compte dévoiler la composition de son nouveau cabinet au mois d’octobre à une date qui sera précisée au cours des prochains jours. Il a indiqué que ce cabinet sera de nouveau paritaire, soit qu’il comptera un nombre égal d’hommes et de femmes, comme c’est le cas depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Les travaux de la Chambre des communes devraient reprendre en novembre. Le gouvernement libéral devra présenter un nouveau discours du Trône pour lancer les travaux parlementaires. Réélu pour un deuxième mandat minoritaire consécutif, M. Trudeau devra obtenir l’appui de l’un des trois partis de l’opposition pour adopter le discours du Trône et les projets de loi à la Chambre des communes.

En conférence de presse à Ottawa, après avoir visité une clinique de vaccination, M. Trudeau a aussi expliqué que les priorités de son gouvernement au cours des prochaines semaines porteront sur la gestion de la pandémie.

Entre autres choses, M. Trudeau a indiqué que son gouvernement minoritaire procédera rapidement pour imposer la vaccination obligatoire aux employés fédéraux et aux personnes de 12 ans et plus qui voyagent en avion ou en train.

Il compte aussi déposer un projet de loi pour imposer des peines criminelles à quiconque harcèle ou intimide les travailleurs de la santé, comme il l’avait promis durant la campagne électorale.

M. Trudeau a aussi réitéré l’engagement de donner un coup de pouce financier aux provinces qui souhaitent adopter un passeport vaccinal.

Même si son parti n’a pu obtenir une majorité des sièges au dernier scrutin, M. Trudeau estime avoir obtenu de la part des Canadiens « un mandat clair » pour mettre en œuvre son programme « ambitieux » en matière de lutte contre les changements climatiques, et la création d’un réseau national de garderies à 10 $ par jour, a-t-il donné en exemple.

Il s’est aussi engagé à gouverner pendant quatre ans, soit la durée d’un mandat au complet, si son gouvernement réussit à se maintenir au pouvoir sans être défait par les trois partis de l’opposition.

« On va continuer de travailler avec les autres partis comme on l’a fait et j’ai bien hâte de pouvoir livrer justement sur ces plans ambitieux que nous avons présentés aux Canadiens et qui sont alignés avec beaucoup des priorités d’autres partis, que ce soit les changements climatiques ou la réconciliation (avec les Premières Nations). Les Canadiens s’attendent très clairement à ce que le Parlement travaille ensemble de façon collaborative. C’est exactement ce qu’on va faire », a-t-il affirmé.