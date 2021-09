Les manifestations contre les mesures sanitaires seront interdites à moins de 50 mètres des écoles, des services de garde, des établissements de santé, des centres de vaccination et des cliniques de dépistage, en vertu du projet de loi déposé par le gouvernement Legault jeudi.

Tommy Chouinard La Presse

Les contrevenants s’exposeront à des amendes de 1000 $ à 6000 $ ; elles seront de 2000 $ à 12 000 $ pour ceux qui intimident ou menacent les personnes se rendant ou sortant de ces lieux. Un juge pourra ordonner une injonction pour empêcher les actes interdits par le projet de loi. La mesure sera en vigueur pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, mais le premier ministre François Legault s’est montré ouvert à ce que ce soit limité à 30 jours pour satisfaire une condition fixée par la députée conservatrice Claire Samson qui pourrait ralentir l’adoption du projet de loi.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a déposé jeudi le projet de loi « établissant un périmètre aux abords de certains lieux afin d’encadrer les manifestations en lien avec la pandémie de la COVID-19 », dont l’objectif est d’éloigner les manifestants anti-vaccins des écoles, notamment.

Comme prévu, le gouvernement s’inspire d’une loi adoptée en 2016 pour interdire la présence de manifestants à moins de 50 mètres des cliniques d’avortement.

« Il est interdit à quiconque de se trouver à moins de 50 mètres du terrain » d’une école, d’un service de garde, d’un établissement de santé, d’un centre de vaccination et d’une clinique de dépistage « afin de manifester, de quelque manière que ce soit, en lien avec les mesures sanitaires ordonnées en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2,2), la vaccination contre la COVID-19 ou toute autre recommandation relative à la pandémie de la COVID-19 émise par les autorités de santé publique », peut-on lire dans le projet de loi.

Une personne qui ne respecte pas cette règle « est passible d’une amende de 1000 $ à 6000 $ », ajoute-t-on. Et « quiconque, en lien avec les mesures sanitaires ordonnées en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique, la vaccination contre la COVID-19 ou toute autre recommandation relative à la pandémie de la COVID-19 émise par les autorités de santé publique, menace ou intimide une personne qui se rend dans un endroit visé à l’article 1, tente d’y accéder ou en sort commet une infraction et est passible d’une amende de 2000 $ à 12 000 $ ». « Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte contraire » aux dispositions du texte législatif.

Le premier ministre avait parlé du dépôt d’un « projet de loi spécial », mais il s’agit bel et bien un projet de loi régulier. Le gouvernement demande la collaboration des députés de l’opposition pour qu’il soit adopté jeudi ; une motion du gouvernement, acceptée par tous en Chambre, prévoit au maximum environ cinq heures de débats pour clore le dossier. Il doit cependant y avoir unanimité pour toutes les étapes d’étude du projet de loi. Le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois donnent leur appui au gouvernement dans ce dossier.

La députée conservatrice Claire Samson a donné son consentement au dépôt du projet de loi, mais elle a bien des récriminations, ce qui pourrait ralentir l’adoption du projet de loi.

« Je trouve que c’est une méthode un peu bulldozer. C’est un projet de loi qui a pour but de limiter la liberté d’expression de certains citoyens. Ce n’est pas une petite affaire. On a besoin de temps. » Elle a reproché au gouvernement de ne lui accorder que moins de deux minutes pour s’exprimer mais elle a ensuite voté en faveur d’une motion du gouvernement en Chambre qui lui accorde un temps de parole très limité.

La députée déplore que l’interdit soit en vigueur pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, une échéance inconnue. Elle veut que la mesure dure un mois.

Elle est d’accord avec le principe d’éloigner les manifestants des écoles et d’autres lieux. « Ce n’est pas l’idée du siècle » de manifester près de ces établissements, a dit son chef Éric Duhaime. « On est tous d’accord que les écoles et les hôpitaux soient des sanctuaires ». Mais il voudrait que toutes les manifestations, peu importe leur but, soient interdites. Il suggère qu’en ciblant les manifestations contre les mesures sanitaires, le gouvernement serait en train de violer la charte québécoise des droits et libertés. Il y voit de la discrimination basée sur la croyance politique. Le gouvernement cherche à cibler les manifestants contre la CAQ, selon lui.

Si Claire Samson décidait de faire obstruction en Chambre, l’étude du projet de loi prendrait plus de temps et pourrait se prolonger jusqu’à la semaine prochaine.

Le gouvernement pourrait présenter une motion de procédure d’exception — communément appelée le bâillon —, ce qui lui permet d’imposer l’adoption rapide d’un projet de loi. Et comme l’a relevé le Parti québécois, il aurait pu faire le choix d’adopter un décret comme il le fait depuis le début de l’urgence sanitaire. Mais avec ce dossier, Québec a vu l’occasion de mettre de la pression sur Éric Duhaime.

Claire Samson a déposé au Salon bleu comme prévu la pétition du Parti conservateur du Québec contre le passeport vaccinal, qui a recueilli 118 624 signatures.

