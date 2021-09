Politique

Accord de partage de renseignements indopacifique

Trudeau assure que l'alliance « Five Eyes » est intacte

(Washington) Justin Trudeau a minimisé, jeudi, le nouvel accord de partage de renseignements dans la région indopacifique conclu entre les États-Unis et deux autres grands alliés canadiens, le Royaume-Uni et l’Australie — un accord qui soulève pourtant des questions sur l’avenir de la vieille alliance « Five Eyes ».