(Québec) Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, veut que l’Assemblée nationale réclame des « excuses formelles » au groupe de diffusion du débat des chefs fédéraux en anglais « pour le procès hostile intenté contre la nation québécoise » jeudi soir dernier.

Tommy Chouinard La Presse

Son nouveau chef parlementaire, Joël Arseneau, déposera une motion en ce sens à l’occasion de la rentrée de l’Assemblée nationale mardi.

Pour M. St-Pierre Plamondon, l’Assemblée nationale doit parler « d’une seule voix » dans ce dossier. Il reproche au premier ministre d’avoir dit, du bout des lèvres, en réponse à une question des journalistes, qu’il espère des excuses de la part du consortium et de la modératrice.

« Je lance le défi à M. Legault de ne pas seulement s’indigner, mais d’avoir le courage de demander des excuses », a-t-il affirmé lors d’un point de presse au parlement en compagnie de M. Arseneau.

Le reste du Canada ne s’indigne pas de la question posée au débat des chefs, et cela témoigne de « l’ampleur de la normalisation du mépris envers le Québec au Canada », a-t-il ajouté.

Vendredi, François Legault a condamné l’« attaque contre le Québec » survenue lors du débat des chefs en anglais de jeudi soir, qui s’est transformé en procès de deux de ses textes législatifs, la Loi sur la laïcité de l’État (« loi 21 ») et le projet de loi 96 sur la protection de la langue française. Il a accusé la modératrice Shachi Kurl, présidente de la firme Angus Reid, d’avoir abandonné son rôle d’« arbitre », d’avoir posé « une question loadée » en présentant « comme un fait » que cette loi et ce projet de loi sont discriminatoires et en les associant au racisme.

Le même jour, la Commission des débats des chefs, qui a chapeauté l’organisation des débats en français et en anglais, a rappelé son indépendance par rapport au volet journalistique des exercices. Elle n’a donc « participé à aucune des questions de la modératrice afin de respecter l’indépendance journalistique », a écrit la directrice des communications de la Commission, Chantal Ouimet.

Ce mandat est dévolu au Groupe de diffusion des débats, partenariat regroupant divers médias, dont APTN News, CBC News, CTV News et Global News, du côté anglophone. Dans un communiqué publié en fin de journée vendredi, le Groupe a déclaré que « la question portait explicitement sur ces lois » et qu’elle « n’affirmait pas que les Québécois sont racistes ».

Selon lui, « la question de Mme Kurl concernant la loi 21 et le projet de loi 96 du Québec a été posée à M. Blanchet pour lui donner l’occasion d’expliquer le point de vue de son parti sur ces lois, qui ont fait l’objet d’une large couverture et d’importantes conversations depuis qu’elles ont été déposées à l’Assemblée nationale du Québec ».