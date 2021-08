(Québec) Pierre Fitzgibbon retrouvera sa place au conseil des ministres alors qu’il est parvenu à vendre ses intérêts dans deux entreprises, l’enjeu éthique qui avait provoqué sa démission en juin.

Tommy Chouinard La Presse

La commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, confirme que le député de Terrebonne respecte maintenant le code de déontologie, qu’il a « régularisé sa situation ».

Le premier ministre François Legault redonnera officiellement son poste de ministre à Pierre Fitzgibbon mercredi, en marge de la réunion hebdomadaire de son cabinet. Il y aura assermentation de M. Fitzgibbon au bureau du lieutenant-gouverneur et une conférence de presse suivra.

La Presse révélait le 17 août que M. Fitzgibbon était tout près d’un retour au conseil des ministres car il était sur le point de se départir de ses intérêts. Les dernières ficelles étaient en train d’être attachées. Il a trouvé un acheteur pour chacune des deux entreprises en cause.

Pierre Fitzgibbon a démissionné de son poste de ministre de l’Économie le 2 juin, après un quatrième rapport embarrassant de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Me Ariane Mignolet. Celle-ci a conclu qu’il enfreignait toujours l’article 46 du code d’éthique selon lequel un ministre ne peut avoir des intérêts dans des entreprises qui font des affaires avec l’État.

Le député a des intérêts dans White Star Capital (WSC) et dans ImmerVision, deux entreprises non cotées en Bourse. Elles sont en relation d’affaires avec l’État puisqu’Investissement Québec a une participation dans WSC depuis 2014 et qu’il a accordé un prêt à ImmerVision en 2016.

Dans une situation jamais vue, la commissaire a recommandé que M. Fitzgibbon perde le droit de siéger en Chambre jusqu’à ce qu’il se départe de ses intérêts ou qu’il renonce à son poste de ministre et confie ses intérêts à une fiducie sans droit de regard.

Pierre Fitzgibbon a décidé de quitter son siège du Conseil des ministres sans toutefois confier ses parts dans une fiducie sans droit de regard. Il a voulu se donner le temps de vendre ses parts. Le gouvernement a d’ailleurs voté contre le rapport de la commissaire en Chambre, estimant que ses recommandations sont « contradictoires » dans la mesure où le député n’a pas la possibilité de vendre ses intérêts s’il les met dans une fiducie.

Depuis le début du mandat, Pierre Fitzgibbon a vendu les parts qu’il détenait dans 11 des 13 entreprises dans lesquelles il était investisseur au moment de son arrivée au gouvernement. Il ne l’avait pas fait encore pour ImmerVision et WSC parce qu’aucune offre n’était intéressante à ses yeux. Il essuierait des pertes de plus de 1 million de dollars, expliquait-il en juin.

Les démarches de vente ont été plus fructueuses au cours des dernières semaines. Peu de temps après sa démission, M. Fitzgibbon avait d’ailleurs déjà reçu des offres d’achat.

On ne connaît pas le détail des transactions en cours. On sait toutefois que ses parts dans White Star Capital se trouvent dans un fonds qui est en processus de liquidation depuis quelques mois déjà. Il a trouvé deux acheteurs, l’un pour ImmerVision et l’autre pour WSC.

En vendant ses intérêts dans les deux entreprises, Pierre Fitzgibbon respecte le code d’éthique et peut réintégrer le Conseil des ministres. François Legault disait en juin qu’il lui ferait à nouveau une place autour de la table de son cabinet dès que cet enjeu serait réglé.

Le Parti libéral du Québec réclame que « toute la lumière soit faite » sur ces ventes. Son porte-parole en matière d’éthique, Gaétan Barrette, se demande qui sont les acheteurs et s’ils ont un lien avec le gouvernement ou Pierre Fitzgibbon.

Sur les réseaux sociaux, le chef parlementaire Pascal Bérubé a interpellé directement la commissaire pour connaître son avis sur ce dénouement. Après avoir refusé de « commenter un cas particulier », son bureau a indiqué quelques minutes plus tard que la commissaire « confirme, avec l’autorisation de Pierre Fitzgibbon, que celui-ci a régularisé sa situation à l’égard de l’article 46 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale ».

Rappelons qu’Eric Girard cumule les fonctions de ministre des Finances et de ministre de l’Économie depuis la démission de son collègue.