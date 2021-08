(Québec) La députée libérale de la circonscription d’Anjou–Louis-Riel à Montréal, Lise Thériault, ne sera pas candidate aux élections de 2022.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Élue pour la première fois à l’élection partielle d’avril 2002, Mme Thériault a depuis siégé de façon ininterrompue. La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, avait demandé à ses députés de l’informer au cours de l’été s’ils comptaient être de la ligne de départ de la prochaine campagne électorale.

Quand les libéraux étaient au pouvoir, Mme Thériault a été tour à tour ministre de l’Immigration, ministre déléguée aux Services sociaux et ministre du Travail, où elle s’est illustrée dans un affrontement avec la FTQ. Elle a aussi occupé à travers les années les postes de ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Condition féminine et vice-première ministre, entre autres.