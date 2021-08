Bien que l’opération d’évacuation menée par ses militaires en Afghanistan soit officiellement terminée, le Canada continue de travailler avec ses alliés pour permettre à ses ressortissants de quitter le pays, a assuré vendredi matin le gouvernement. Mais le Canada ignore combien de ses citoyens, résidents permanents et autres personnes qui se trouvent inscrites sur sa liste prioritaire d’évacuation se trouvent encore coincés en Afghanistan.

Judith Lachapelle La Presse

« Ne perdez pas espoir ! », a lancé le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, à l’endroit des Afghans qui espèrent l’aide du Canada pour sortir du pays. « On réalise qu’on n’a pas pu sortir tout le monde », a-t-il dit, avant d’assurer que le gouvernement allait déployer « tous les moyens possibles » pour les sortir du pays.

L’opération d’évacuation menée par les Forces armées canadiennes, qui a pris fin jeudi, aura permis à 3700 personnes de quitter le pays. « [Jeudi], nous avons réussi à réserver 500 places sur un vol américain », a notamment annoncé en téléconférence le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino.

Le ministre Marc Garneau a dit ignorer combien de ressortissants canadiens (citoyens ou résidents permanents) se trouvent encore en Afghanistan. « Nous encourageons toujours les Canadiens à s’inscrire à l’ambassade lorsqu’ils se trouvent à l’étranger, mais ce n’est pas tout le monde qui le fait », a dit M. Garneau, qui a dit s’attendre à obtenir des informations plus précises dans les prochains jours. Certains d’entre eux, dit le ministre, ont peut-être réussi à quitter le pays à bord d’un vol affrété par un autre pays que le Canada. « On est en train de déterminer plus précisément tous les citoyens canadiens qui sont en Afghanistan pour pouvoir rester en contact constant avec eux, pour pouvoir exercer toutes les options qui restent disponibles pour les sortir du pays. »

Tous les employés de l’ambassade canadienne ont quitté le pays, a dit M. Garneau. « Jusqu’à tout récemment, il y avait un petit groupe de huit militaires qui étaient restés sur place pour aider au pont aérien, mais eux aussi ont quitté », a dit le ministre. « En ce moment, il n’y a pas d’employés ou de militaires canadiens en Afghanistan.

Parmi la douzaine de pays qui ont participé au pont aérien d’évacuation hors d’Afghanistan dans les derniers jours, seuls le Royaume-Uni et les États-Unis sont encore sur place. Les États-Unis, qui contrôlent l’aéroport de la capitale Kaboul, ont annoncé que leur opération prendrait fin le 31 août.

Vendredi, les Britanniques ont annoncé que leur opération d’évacuation tirait à sa fin et que leurs avions ne pourraient pas prendre davantage de passagers que les 1000 personnes déjà sélectionnées qui se trouvaient à l’aéroport en attente de l’un de ses derniers vols. Le Royaume-Uni a dit estimer qu’après le départ de ses militaires « dans les prochains jours », entre 100 et 150 citoyens britanniques seront laissés derrière, ainsi qu’environ 1100 Afghans qui ont travaillé pour le Royaume-Uni et qui se qualifient pour être évacués.

Comment toutes ces personnes pourront-elles quitter l’Afghanistan lorsque les talibans prendront le contrôle de l’aéroport ? Le ministre Garneau a indiqué que cette question sera discutée lors des négociations entre « partenaires régionaux » et les talibans. « Nous ne savons pas quand ça aura lieu, mais ce qui sera mis de l’avant, c’est qu’il est à l’avantage du pays que l’aéroport soit ouvert pour pouvoir y envoyer, par exemple, de l’aide humanitaire, ou pour que des gens puisse entrer au pays, et d’autres en sortir. »