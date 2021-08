(Québec) Réclamé depuis un bon moment, le gouvernement Legault annonce que le Québec se dotera d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, l’a annoncé jeudi par voie de communiqué. Il déposera cet automne un projet de loi afin d’implanter des projets-pilotes qui jetteront les bases d’un tel tribunal. « Ces projets-pilotes permettront ainsi la transition vers un tribunal spécialisé permanent », a-t-il indiqué.

En décembre 2020, un comité d’experts transpartisans avait remis au gouvernement un rapport, intitulé Rebâtir la confiance, qui comprenait 190 recommandations afin de mieux accompagner les personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. La création d’un tribunal spécialisé était l’une des mesures inscrites au rapport.

Québec avait ensuite mandaté un groupe de travail, composé des ministères de la Justice, de la Sécurité publique et de la Santé, du Directeur des poursuites criminelles et pénales, de la Commission des services juridiques, de la Cour du Québec et des secrétariats à la condition féminine et aux affaires autochtones, afin « d’évaluer et de déterminer concrètement les éléments nécessaires à la mise en place d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale ».

« Nous ne voulons plus qu’au Québec les personnes victimes de violences sexuelles ou de violence conjugale hésitent à dénoncer et à porter plainte. Il est primordial de revoir chaque étape du processus judiciaire afin de mieux les adapter aux personnes victimes de violences sexuelles et de violence conjugale », a déclaré Simon Jolin-Barrette dans un communiqué jeudi.

La députée péquiste Véronique Hivon, qui milite pour la création d’un tel tribunal depuis des années, s’est réjouie de l’annonce faite par Québec.

« Après plus de trois ans à proposer la mise en place d’un tribunal spécialisé et à me battre pour cette idée, je me réjouis de cette nouvelle ce matin pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. [J’ai] hâte d’en connaître les détails », a-t-elle écrit sur Twitter.

La création de projets-pilotes afin de doter du Québec de ce nouveau tribunal s’inscrit également dans la foulée d’une vague de féminicides présumées qui ont secoué la province ces derniers mois. Au printemps dernier, le gouvernement Legault a notamment débloqué près de 223 millions supplémentaires sur cinq ans en matière de lutte contre la violence conjugale, incluant 90 millions dédiés aux maisons d’hébergement pour femmes.

Au cours de l’été, l’actrice Lily Thibeault, qui a témoigné dans le documentaire La parfaite victime, avait également lancé une pétition pour inciter Québec à créer un tribunal spécialisé.