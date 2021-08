Pierre Arcand, qui avait occupé les fonctions de chef intérimaire de la formation après la défaite de Philippe Couillard en 2018, est réputé pour être un leader apprécié et respecté de ses camarades. Il avait cependant été puni en perdant ses responsabilités (Transport et Métropole) après son séjour à la Barbade.

(Québec) La cheffe Dominique Anglade réhabilite le député Pierre Arcand en le nommant chef du caucus libéral. L’ex-chef intérimaire avait été mis sur la touche parce qu’il était allé à la Barbade pendant les Fêtes alors que la Santé publique recommandait de rester à la maison. Il avait réintégré le cabinet fantôme qu’en mai seulement.

Fanny Lévesque La Presse

Le député de Mont-Royal–Outremont présidera le caucus libéral alors que les élus s’apprêtent à regagner le chemin du Parlement. La rentrée parlementaire de l’automne marque également le début de l’année préélectorale. Les changements apportés dans ce contexte dans les rangs libéraux ne sont pas anodins.

La cheffe libérale avait qualifié la décision « d’erreur de jugement » de la part de son député vétéran. Il avait finalement pu réintégrer le cabinet fantôme en mai, alors qu’il s’est vu confier les responsabilités Énergie et Ressources naturelles - qu’il conserve toujours -, lui qui a occupé ce portefeuille dans le gouvernement Couillard.

Au moment du rabattage des cartes, après le voyage dans les Antilles, c’est Enrico Ciccone qui a hérité des Transports. Cette responsabilité revient désormais à André Fortin, qui demeure par ailleurs leader parlementaire de la formation politique.

L’enjeu des transports promet d’être un sujet chaud de l’automne alors que les libéraux s’opposent au projet du troisième lien du gouvernement Legault.

Alors que la cheffe libérale disait en juin vouloir marquer la « fin de cycle » où « la vision comptable » a toujours été principalement considérée en proposant une économie « où le progrès social et environnemental se conjuguent », le député Monsef Derraji ajoute l’Économie à son arc - autrefois aux mains de Carlos Leitão.

Le député de Nelligan sera donc porte-parole en matière d’Économie, PME, Emploi, Travail, Recherche et Innovation. M. Leitão gagne les Finances publiques, qui étaient à André Fortin, et conserve la Lutte contre les changements climatiques.

L’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette conserve ses responsabilités (Administration gouvernement, Conseil du trésor, Éthique, Transformation numérique et Intégrité des marchés publics), mais on lui confie Relations intergouvernementales canadiennes dans le contexte de l’élection fédérale.

La cheffe Anglade apporte sinon peu de changements au reste de son cabinet fantôme. Marwah Rizqy conserve Éducation et Capitale-Nationale, Marie Montpetit reste à la Santé et Services sociaux et Isabelle Melançon à l’Environnement. Christine St-Pierre conserve Culture et Communications mais l’Immigration va à Saul Polo.