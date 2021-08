Justin Trudeau a recyclé cette annonce budgétaire le jour après que le Parti conservateur eut dévoilé qu’il prévoit abolir le système de garderies pour le remplacer plutôt par un crédit d’impôt remboursable, disponible immédiatement, pour les familles qui en ont le plus besoin.

(Markham) Le premier ministre sortant, Justin Trudeau, a continué de taper sur le clou de son programme des garderies à 10 $ en Ontario, province qui n’a toujours pas signé d’entente avec le gouvernement fédéral.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Mardi matin, il était de passage dans une maison unifamiliale de la banlieue de Toronto pour y parler de son plan avec des familles et leurs enfants. Il était accompagné du candidat libéral pour Markham – Unionville, Paul Chiang, et sa vice-première ministre sortante et candidate libérale pour University-Rosedale, Chrystia Freeland.

Le gouvernement libéral a promis d’investir près de 30 milliards au cours des cinq prochaines années, puis 9,2 milliards par année par la suite pour que ce système pancanadien de garderies voie le jour.

Il est prévu qu’un gouvernement libéral réélu obtiendrait une réduction de 50 % des frais de garde d’ici la fin de l’année 2022, puis réduirait les frais afin qu’ils ne soient que de 10 $ par jour en moyenne dans les cinq prochaines années. La seule exception est le Québec, qui a déjà mis en place son propre programme de garderies à coût modique dans les années 1990.

M. Trudeau a recyclé cette annonce budgétaire le jour après que le Parti conservateur eut dévoilé qu’il prévoit abolir le système de garderies pour le remplacer plutôt par un crédit d’impôt remboursable, disponible immédiatement, pour les familles qui en ont le plus besoin.

Québec a déjà signé son entente asymétrique qui lui garantit près de six milliards d’ici les cinq prochaines années. Le gouvernement fédéral s’est entendu avec sept autres provinces et territoires, dont la Colombie-Britannique et la Saskatchewan.