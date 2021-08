(Montréal) La nouvelle publicité lancée lundi par les libéraux s’appuie sur la gestion de la pandémie pour convaincre les Canadiens de les réélire. Sur les réseaux sociaux, leurs adversaires cherchent à recadrer le discours public avec leurs propres vidéos.

« Dès le début, on a aidé les travailleurs et les entreprises pour qu’ils tiennent le coup. On s’est assuré d’avoir des vaccins et on a aidé les provinces à les distribuer rapidement », déclare le premier ministre sortant Justin Trudeau, sur des images de personnes masquées ou en télétravail, d’infirmières qui administrent des vaccins. La vidéo de 30 secondes, intitulée « Solidarité », met l’accent sur les efforts des Canadiens, qui « savent se serrer les coudes ».

Mais ce n’est pas la seule publicité diffusée par l’équipe de M. Trudeau : les électeurs anglophones (et les francophones prêts à lire les sous-titres) ont eu droit samedi à une vidéo supplémentaire, au rythme plus dynamique, qui vante les vertus du Canada, « un pays immense ― un pays où on voit grand », et ce, « malgré l’étendue de notre territoire et les montagnes qui nous séparent ». Le premier ministre y a exprimé un message d’unité : « même si on n’est pas d’accord sur tout, on arrive à s’entendre ».

Le ton utilisé par les libéraux, avec sa musique calme mais joyeuse, sa grande luminosité et ses images légèrement au ralenti, a aussi été adopté par les autres partis.

Les conservateurs se sont écartés lundi de leurs publications négatives des derniers jours à l’encontre de M. Trudeau, préférant rediriger le débat vers l’économie, leur cheval de bataille habituel. « À cette élection, vous devrez choisir la meilleure formation pour sortir le Canada de la récession et rebâtir l’économie », a affirmé le chef Erin O’Toole dans une vidéo présentant son « Plan de rétablissement du Canada », qui prévoit entre autres de « créer 1 million d’emplois » et d’« équilibrer le budget au cours de la prochaine décennie ».

Il n’y aborde pas directement la COVID-19, promettant plutôt de « préparer notre pays à toute future pandémie » et d’« améliorer la santé mentale ».

Le Bloc québécois, dans une publicité mettant en scène le chef Yves-François Blanchet, joue sur la fibre identitaire et l’attachement à un Québec « unique au monde, comme l’est le terroir de chaque nation ». Entouré d’arbres et de verdure, il plaide que « les Québécois méritent des élus qui portent leurs intérêts tout le temps, sans compromis ».

Dans sa dernière vidéo, qui date de dimanche soir, Jagmeet Singh non plus ne mentionne pas la présente pandémie, mais se penche sur les questions de sécurité sociale chères au Nouveau Parti démocratique (NPD). Accusant M. Trudeau de « dire la bonne chose sans avoir l’intention d’agir », il promet de « rendre la vie plus abordable pour votre famille, de taxer les ultra-riches et d’utiliser cet argent pour aider le reste ».

La vidéo n’existe qu’en version anglaise. Le NPD a perdu presque tous ses acquis au Québec à l’issue des dernières élections. Un seul député québécois, Alexandre Boulerice, a réussi à conserver son siège.

Le Parti vert aussi n’a produit qu’une vidéo en anglais. Dans celle-ci, la formation politique cherche à ratisser plus large que seulement les enjeux environnementaux. La nouvelle cheffe Annamie Paul, devant des drapeaux de la fierté LGBTQ+, y présente son parti comme ayant « les politiques les plus progressives », en plus des « meilleures idées concernant le climat ». « Il est temps pour une nouvelle culture politique, un vrai esprit de coopération, de collaboration et d’inclusion », affirme-t-elle.

Les élections ont été déclenchées au moment où le parti traversait une crise interne, plusieurs membres s’opposant au leadership de Mme Paul après que l’une des seuls trois députés verts, Jenica Atwin, eut joint les libéraux. La publicité de lundi, qui met de l’avant la cheffe, envoie un message qui se veut rassembleur.

