Dans un document de type magazine rempli de photographies de familles, de professionnels de la santé et d’un Erin O’Toole en t-shirt sur la couverture, le chef conservateur souligne l’engagement de son parti à favoriser au Canada le rétablissement, d’ici un an, d’un million d’emplois qui ont été perdus à cause de la pandémie.

(Ottawa) Erin O’Toole n’a pas tardé à dévoiler la plate-forme électorale conservatrice, lundi, au deuxième jour de la campagne, en mettant l’accent sur l’emploi et la croissance économique.

Chris Reynolds La Presse Canadienne

Un gouvernement O’Toole annulerait par ailleurs tous les accords conclus par Ottawa avec les provinces pour la création d’un nouveau programme national de garderies à 10 $, en faveur d’un crédit d’impôt remboursable de 4500 $ à 6000 $.

Le chef conservateur a estimé qu’aussi bien les libéraux que les néo-démocrates, les bloquistes et les verts dilapident les fonds publics et sont plus obsédés par leur image que par l’inflation. Il estime qu’à cause de ces autres partis, « la COVID-19 a rendu les riches plus riches et les pauvres plus pauvres ».

M. O’Toole promet qu’un gouvernement conservateur aiderait les familles canadiennes en difficulté en redynamisant l’économie, tout en promettant un budget équilibré d’ici 2031.

Il promet également d’augmenter le financement des soins en santé mentale pour les provinces, de relancer l’industrie pharmaceutique au Canada et de resserrer les lois anticorruption, façon de noircir par la bande le gouvernement libéral.

« Cette élection porte sur la personne qui, selon vous, pourra nous sortir de la récession et reconstruire l’économie. Selon vous, qui peut assurer l’avenir de tous les Canadiens ? », a déclaré M. O’Toole depuis le studio de diffusion du parti, au centre-ville d’Ottawa.

Ces promesses électorales reprennent essentiellement les mesures du « plan de relance » des conservateurs dévoilé au congrès national en mars dernier. Le parti affirmait lundi que la nouvelle plate-forme ne serait pas chiffrée avant que le directeur parlementaire du budget ne fournisse son estimation, dans les semaines à venir.

Les conservateurs, qui n’ont pas encore lancé sur les routes les traditionnels autocars de campagne, sont toutefois les premiers à dévoiler une plate-forme complète en vue des élections du 20 septembre.