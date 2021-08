Le chef libéral Justin Trudeau s’est dit lundi « horrifié par les images de désespoir » en provenance d’Afghanistan, alors que des milliers de personnes tentent toujours de fuir le pays à l’aéroport de Kaboul, dans le chaos le plus total.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On est tous horrifiés par les images de désespoir qu’on a vues depuis hier. Jusqu’à maintenant, on a évacué 34 diplomates canadiens et membres du personnel des Forces armées canadiennes, en plus de deux diplomates internationaux et cinq membres du personnel de l’OTAN, et au moins 807 Afghans pour le Programme spécial d’immigration », a indiqué M. Trudeau lors d’un point de presse tenu à Longueuil.

Même si la présence canadienne diplomatique a été suspendue dimanche avec la fermeture temporaire de l’ambassade, « on continue de travailler avec nos alliés et nos partenaires pour s’assurer d’aider le plus d’Afghans possible », a poursuivi le chef libéral.

« C’est un travail difficile en raison de la situation, mais on va poursuivre nos efforts », a aussi promis Justin Trudeau, en disant « recevoir des mises à jour régulièrement sur la situation, dont [lundi] matin ».

En anglais, il a de nouveau condamné « l’escalade de la violence » qui survient en Afghanistan depuis que les talibans ont repris le pouvoir sur le pays. « On travaille avec nos partenaires internationaux dont les États-Unis, et avec les organisations canadiennes, pour s’assurer d’évacuer le plus de gens qu’on peut, et le plus rapidement possible », a-t-il rappelé au passage, en réitérant son objectif annoncé vendredi d’accueillir un total de 20 000 réfugiés afghans.

Si plusieurs craignent que le déclenchement d’une campagne électorale empêche son gouvernement de gérer la crise en Afghanistan, M. Trudeau, lui, assure qu’il « est toujours premier ministre ». « Même pendant la campagne, […] on prend la situation en Afghanistan très au sérieux. On va continuer d’accélérer », a-t-il dit, en précisant toutefois que même « les gens sur le terrain ont été très surpris par la vitesse avec laquelle la situation a dégringolé ».

Au plan électoral, M. Trudeau a promis qu’un gouvernement libéral réélu prolongera le soutien d’urgence et instaurera de nouvelles mesures de secours pour certaines des entreprises les plus touchées par la COVID-19, comme les secteurs du tourisme et des arts et de la culture. Les libéraux promettent ainsi de prolonger le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada jusqu’au 31 mars 2022 afin de permettre aux entreprises d’embaucher plus de travailleurs. Ils fourniront également dans le secteur du tourisme une subvention salariale et une subvention pour le loyer provisoires pouvant compenser jusqu’à 75 % de leurs frais « afin de les aider à traverser l’hiver ».

Le parti promet aussi de lancer un nouveau programme pour la relance des arts et de la culture, qui doublera le montant des recettes de la vente de billets des arts de la scène et des autres établissements culturels, et de prolonger la couverture d’assurance pour les productions médiatiques forcées de suspendre leurs activités en raison de la COVID-19.

Au chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, qui lui a reproché de ne pas respecter soigneusement les règles sanitaires après son bain de foule dans Papineau dimanche, M. Trudeau a rétorqué qu’il faut « évidemment » continuer de suivre les mesures. « C’est pour ça qu’on est restés dans la rue, que j’ai gardé le masque et qu’on a utilisé le serrage de coudes au lieu des mains », s’est-il justifié, en condamnant du même coup que le Bloc « essaie de s’approprier » le bilan des libéraux.

Images saisissantes

À Kaboul lundi, une marée humaine s’est précipitée vers ce qui demeure la seule porte de sortie de l’Afghanistan, pour tenter d’échapper au nouveau régime que le mouvement islamiste, de retour au pouvoir après 20 ans de guerre, promet de mettre en place.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des scènes de complète panique, comme ces centaines de personnes courant près d’un avion de transport militaire américain qui roule pour aller se mettre en position de décollage, pendant que certaines tentent follement de s’accrocher à ses flancs ou à ses roues.

D’autres font apparaître des milliers de personnes attendant sur le tarmac même et des grappes de jeunes hommes, surtout, s’accrochant aux passerelles ou aux escaliers pour tenter de monter dans un avion. À un moment, les forces américaines ont même tiré en l’air pour tenter de contrôler la foule.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse Canadienne