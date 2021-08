(Québec) Le Québec est « prêt à faire sa part » pour accueillir « une certaine quantité » de réfugiés afghans qui fuient le pays après la prise de contrôle du pouvoir par les talibans. Le premier ministre François Legault s’inquiète particulièrement du sort des femmes et filles afghanes dont les droits doivent être protégés.

Fanny Lévesque La Presse

« Les Québécois ont été choqués de voir des images, au cours des derniers jours, où on efface l’image des femmes, où c’est le chaos après toutes ces années… », a déploré M. Legault en marge d’une annonce en matière de logements locatifs, à Chibougamau. « Ce qui est le plus inquiétant pour les Québécois et les Québécoises, c’est de voir la place laissée aux femmes, qui est totalement inacceptable, par les talibans. On a l’impression de reculer sur l’égalité entre les hommes et les femmes », a-t-il ajouté.

« On espère que les États-Unis et le Canada vont […] s’assurer qu’on protège les femmes afghanes, et le Québec est prêt à faire sa part pour recevoir une certaine quantité de réfugiés et aider ces personnes qui vivent une situation inquiétante », a expliqué M. Legault sans en préciser le nombre. Ottawa prévoit accueillir 20 000 réfugiés afghans au cours des prochains mois.

Le premier ministre a aussi dit craindre que des groupes terroristes « recommencent à se développer en Afghanistan ». Dimanche, les talibans ont pris le contrôle de la capitale, Kaboul, après une montée fulgurante de leurs forces partout au pays. « Les talibans ont gagné », a reconnu dimanche soir le président afghan Ashraf Ghani, en fuite à l’étranger, tandis que les insurgés criaient victoire dans le palais présidentiel.

François Legault a aussi exprimé sa désolation face à la situation à Haïti. Un séisme a secoué le sud-ouest d’Haïti samedi à 8 h 29. Les derniers bilans font état de quelque 1297 morts et 5700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays, ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. « On est de tout cœur avec nos cousins haïtiens », a indiqué M. Legault.

« On connait tous des Haïtiens qui sont au Québec depuis longtemps, qui ont encore de la famille là-bas, et c’est terrible. Ils ne s’étaient pas encore remis du séisme de 2010… En plus de ce qui est arrivé à leur président, on dirait que le sort s’acharne sur eux. On va tout faire pour les aider à passer à travers ce drame », a assuré le premier ministre en conférence de presse.

Une liste de demandes aux chefs fédéraux

François Legault a affirmé « avoir pris acte » de la décision de chef libéral Justin Trudeau de déclencher des élections au pays, malgré l’arrivée d’une quatrième vague de la pandémie de COVID-19. « Évidemment, le gouvernement du Québec, comme on le fait toujours, va avoir des demandes spécifiques à faire aux différents chefs de partis », a-t-il spécifié.

« Il y aura des demandes, […] entre autres, en immigration. C’est important qu’on ait une intégration différente des immigrants au Québec qu’ailleurs dans le reste du Canada. C’est important, entre autres, pour protéger notre langue, donc il y aura d’autres demandes qui seront faites », a laissé savoir M. Legault.

Il a rappelé que les premiers ministres des provinces soumettront aussi des « demandes communes », notamment celle d’augmenter les transferts fédéraux en santé.