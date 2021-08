Les débats des chefs se tiendront au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, en français et en anglais.

Mayssa Ferah La Presse

Animé par Patrice Roy, le débat en français est prévu le mercredi 8 septembre de 20 h à 22 h. Le présentateur du Téléjournal Grand Montréal 18 h à Radio-Canada sera accompagné des journalistes Hélène Buzzetti (Les coops de l’information), Guillaume Bourgault-Côté (L’actualité), Paul Journet (La Presse) et Marie Vastel (Le Devoir).

La journaliste Noémi Mercier, cheffe d’antenne pour Noovo Info, animera les segments réservés aux questions des citoyens, qui interrogeront directement les chefs de partis.

Le débat en anglais aura lieu le lendemain, soit le jeudi 9 septembre de 21 h à 23 h (HAE). Il sera animé par Shachi Kurl, présidente de l’Institut Angus Reid. Les journalistes Rosemary Barton (CBC News), Melissa Ridgen (APTN News), Evan Solomon (CTV News) et Mercedes Stephenson (Global News) seront également de la partie.

Les thèmes qui guideront les débats seront dévoilés trois jours avant la diffusion.

Les débats des chefs seront diffusés dans les deux langues officielles et offerts simultanément en LSQ (langue des signes québécoise) et ASL (American Sign Language), ainsi que dans six langues autochtones.