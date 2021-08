(Montréal) Alors que l’autobus rouge libéral avançait au coin des rues Castelneau et Henri-Julien, à Montréal, les citoyens curieux étaient entassés dans l’espoir de prendre une photo avec celui dont le visage apparaissait sur les pancartes des poteaux du coin.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Justin Trudeau devait simplement visiter les citoyens dans une crèmerie de sa circonscription de Papineau ; il s’est finalement ramassé à être l’attraction principale d’une fête de rue aux allures prépandémiques. Même le groupe de musique africaine Benkadi, qui jouait pour l’occasion, a commencé à entonner son nom au son des djembés alors qu’il débarquait de l’autobus qui bloquait la rue.

En ce premier jour de campagne électorale, le chef libéral habitué aux rassemblements ne pouvait espérer mieux que ce bain de foule. Et ce, même s’il y avait des centaines de personnes et que la distanciation sociale semblait un concept lointain.

Masqué, M. Trudeau n’a refusé aucune demande de photo ni d’égoportrait avec les gens présents. Et il s’en servait même comme argument électoral : « Ça ne vous engagera pas à voter pour moi, mais ça vous engagera à y réfléchir ! » lançait-il à la blague à un groupe de jeunes filles qui venaient d’immortaliser un moment avec lui.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS

D’autres citoyens, comme Myriam Pageau, en profitaient pour le remercier pour le rôle qu’a joué le gouvernement fédéral en temps de pandémie.

« Je n’ai pas voté pour lui pour la dernière élection et absolument tout en moi ne va pas voter libéral. Ce n’est pas contre lui, c’est juste… ce n’est pas ce qui m’interpelle. Mais je trouve que la “job” que le fédéral a fait au cours de la dernière année et demie durant la pandémie a vraiment été importante pour le Québec », a-t-elle soutenu en entrevue avec La Presse Canadienne, après coup.

En territoire bloquiste

Plus tôt en journée, M. Trudeau s’était aventuré dans un café de Blainville, sur la couronne nord de Montréal. Il y était accompagné du candidat de Thérèse-de-Blainville, Ramez Ayoub, et de celle de Rivière-des-Mille-Îles, Linda Lapointe, qui tentent tous deux un retour en politique après avoir été défaits par le Bloc québécois en 2019 dans leurs circonscriptions respectives.

Le chef libéral en a profité pour rencontrer le propriétaire du café, qui a bénéficié de la subvention salariale au cours de la pandémie.

« C’était ça, au fond (le but) ; de s’assurer que vous n’ayez pas à fermer complètement, que, lors de la reprise, parce qu’on savait qu’on allait passer à travers, c’était juste une question de rappeler les employés et de rallumer les lumières », a décrit M. Trudeau, visiblement heureux de décrire les bienfaits des politiques de son gouvernement.

Preuve que le Bloc québécois sera un adversaire à surveiller de près, M. Trudeau n’a pas hésité à lancer des flèches contre son chef qu’il accuse de vouloir s’approprier certaines réalisations libérales, selon lui.

L’attaque est venue lors d’une assemblée virtuelle avec ses candidats à travers le pays pour marquer le début de la campagne. « Contrairement au chef du Bloc québécois, qui essaie de s’attribuer un bilan pour lequel il n’a aucun crédit, l’équipe libérale du Québec livre la marchandise pour le Québec », a lancé le chef libéral à ses troupes.

Une majorité grâce au Québec ?

Les libéraux ont dans leur mire une dizaine de circonscriptions au Québec gagnées par des bloquistes lors des élections de 2019.

Ils espèrent regagner leurs sièges perdus dans le Grand Montréal, ainsi que de faire des gains dans Trois-Rivières et Beauport-Limoilou notamment. Et ils voudront garder leurs acquis dans Hochelaga, Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine et Québec, trois circonscriptions gagnées par une mince majorité devant les adversaires bloquistes.

Ils ont aussi bien l’intention de garder Brome-Missisquoi avec leur nouvelle recrue, la syndicaliste Pascale St-Onge. Cette dernière a reçu les éloges de son chef, lors de l’assemblée virtuelle des candidats auquel elle participait, dimanche.

« Pascale, pendant tes années comme leader syndicale, je sais à quel point tu as travaillé fort pour t’attaquer aux enjeux soulevés par les plateformes numériques. On le sait, le milieu culturel a été durement touché par la pandémie et avec des gens comme toi dans notre équipe, on va rebâtir ensemble », a déclaré M. Trudeau.

M. Trudeau poursuivra sa route au Québec et en Ontario, au deuxième jour de la campagne.