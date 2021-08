(Ottawa) Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’attendra pas que Justin Trudeau se rende à Rideau Hall, dimanche, pour déclencher des élections avant de lancer une offensive à saveur électorale.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Le NPD dévoilera ce mardi le slogan de sa campagne au Québec – « Oser ensemble » – et fera installer un millier d’affiches du chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, souriant et mettant en évidence le slogan en question dans trois circonscriptions de la région de Montréal, soit Rosemont–La Petite-Patrie, Laurier–Sainte-Marie et Outremont, a appris La Presse.

PHOTO FOURNIE PAR LE NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE Le NPD fera installer un millier d’affiches du chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, souriant et mettant en évidence le slogan « Oser ensemble ».

« On invite les Québécois à oser durant les prochaines élections », a expliqué Jonathan Gauvin, directeur de la campagne du NPD au Québec.

Il est évident que le premier ministre Justin Trudeau veut déclencher des élections en fin de semaine. On ne ratera donc aucune occasion de démontrer que notre chef, Jagmeet Singh, est différent. Et on lance quelque chose de nouveau en dévoilant notre slogan et en installant des affiches. Jonathan Gauvin, directeur de la campagne du NPD au Québec

Les affiches seront à la vue des électeurs de ces trois circonscriptions pendant quatre semaines.

Sous la houlette de Jack Layton, le NPD avait connu sa meilleure récolte au Québec en remportant 59 circonscriptions aux élections de 2011. Mais cette « vague orange » a été considérablement réduite aux élections de 2015. Le NPD, alors dirigé par Thomas Mulcair, a réussi à conserver seulement 16 sièges. Au dernier scrutin, tenu en octobre 2019, un seul député néo-démocrate a été réélu, soit Alexandre Boulerice, dans la circonscription de Rosemont–La Petite-Patrie.

Malgré tout, le NPD affirme avoir des chances de faire quelques gains au Québec, à Montréal, d’autant que la crise qui secoue le Parti vert depuis des semaines pourrait aider sa cause le jour du vote dans plusieurs régions du pays. D’où sa décision de passer à l’offensive avant même que le signal de départ soit donné.

« Atomes crochus » avec le Québec

Pourquoi les stratèges néo-démocrates ont-ils opté pour le slogan « Oser ensemble » ?

« Oser vise à exprimer le côté audacieux de Jagmeet Singh. Et au Québec, les Québécois ont toujours osé dans leur vie pour conserver leur identité, leur culture et leur langue, de façon individuelle et aussi de façon collective. Et s’il est devenu celui qu’il est aujourd’hui, Jagmeet a aussi dû oser. C’est un homme audacieux et aussi courageux et optimiste. Il a donc des atomes crochus avec le peuple québécois », a expliqué M. Gauvin.

« Et si on veut changer la société, la rendre plus inclusive et progressiste comme le propose Jagmeet Singh, il faut le faire ensemble, il faut rallier les gens à la cause. C’est l’origine de ce slogan. Dans la vie des gens, il y a des moments où ils ont osé, et le résultat a été super. Il faut donc oser et appuyer Jagmeet pour porter le NPD au pouvoir. »

Durant la campagne, le NPD compte aussi avoir une plateforme spécifique au Québec.

Cette offensive du NPD survient alors que les autres partis sont également à pied d’œuvre en prévision du déclenchement des élections dimanche. Le scrutin doit en principe avoir lieu le 20 septembre.