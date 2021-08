(Washington) Le ministre de l’Immigration a discuté lundi des questions concernant la frontière canado-américaine avec le secrétaire du département américain de la Sécurité intérieure.

La Presse Canadienne

Mais le compte-rendu officiel de la rencontre du gouvernement fédéral entre Marco Mendicino et Alejandro Mayorkas, publié mardi soir, ne fait aucune mention du déséquilibre actuel des déplacements entre les deux pays.

Le compte-rendu indique que les deux élus ont discuté de ce qu’ils appellent la gestion « d’une frontière sécuritaire pour assurer les déplacements nécessaires tandis que les restrictions commencent à s’assouplir ».

Lundi a marqué le premier jour en près de 17 mois où les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés ont été autorisés à visiter le Canada.

Les États-Unis, cependant, ne laisseront toujours pas les Canadiens, vaccinés ou non, traverser la frontière terrestre pour entrer aux États-Unis à des fins non essentielles.

Un porte-parole du bureau de Marco Mendicino a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté de la divergence, mais il n’a pas donné de détails sur ces discussions.

Les visiteurs américains admissibles au Canada doivent avoir laissé s’écouler 14 jours depuis leur dernière dose d’un des vaccins approuvés par Santé Canada, et doivent également montrer la preuve d’un récent test de dépistage négatif à la COVID-19.

Le compte-rendu d’Ottawa décrit la rencontre entre les deux dirigeants comme « donnant suite à leur première rencontre tenue en juin ».

Ils « ont discuté de leur engagement continu à protéger l’intégrité de notre périmètre nord‑américain », et à gérer « une frontière sécuritaire pour assurer les déplacements nécessaires tandis que les restrictions commencent à s’assouplir », peut-on lire dans le compte-rendu.

La réunion a été présentée comme la prochaine étape du suivi des engagements pris par le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden en février lorsqu’ils ont élaboré une « feuille de route » pour un partenariat bilatéral renouvelé.

Cette feuille de route appelle spécifiquement à des « politiques frontalières coordonnées » afin de « contenir la COVID-19 et ses nouveaux variants ainsi que de promouvoir la croissance et la relance économiques ».

Malgré cela, le trafic à la frontière canado-américaine était nettement à sens unique lundi, entraînant de longs retards de plusieurs heures à certains postes frontaliers peu habitués à un nombre élevé de voyageurs.

Les États-Unis ont franchi une étape notable cette semaine : le département d’État a abaissé son avertissement concernant la visite au Canada du niveau 3 – « reconsidérer les voyages » – au niveau 2, « faire preuve d’une prudence accrue ».

La rencontre de lundi a également porté sur la migration mondiale et les réfugiés, plus particulièrement « sur les sources et les défis des déplacements forcés et de la migration irrégulière en Amérique centrale », selon le compte-rendu.

Ottawa a précisé que pendant sa visite à Washington, Marco Mendicino « s’est également entretenu avec des responsables de la Migration Policy Institute pour discuter des défis que pose la migration irrégulière dans les Amériques, ainsi qu’avec des responsables de la Banque mondiale pour discuter du rôle de la migration dans le soutien de la reprise économique après la pandémie. »