En réaction à l’article de La Presse faisant état d’une hausse fulgurante des signalements à la DPJ à Montréal cet été, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, demande des comptes au gouvernement de François Legault.

Lila Dussault La Presse

« Ce qu’on demande, c’est un échéancier pour mettre en place les différentes recommandations du rapport Laurent », a indiqué Paul St-Pierre Plamondon en entrevue avec La Presse. Le chef du Parti québécois veut aussi connaître l’état d’avancement des sommes annoncées la Coalition avenir Québec au printemps. « Il faut que la protection de la jeunesse devienne une préoccupation dans toutes les actions du gouvernement », croit-il.

Rappelons qu’en juin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant, avait fait plusieurs annonces financières pour soutenir la DPJ, notamment une somme de 28,5 millions consacrée à l’accès aux services sociaux chez les jeunes vulnérables. Un autre 10 millions avait été annoncé pour les familles d’accueil. « Trop souvent pendant la crise, on a vu des sommes investies qui sont annoncées, mais quand on va sur le terrain, ça n’atterrit pas », dénonce Paul St-Pierre Plamondon.

Le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse – aussi connu sous le nom de rapport Laurent – a été déposé en mai 2021. Il « ne peut pas traîner sur une tablette pendant deux ans, vu l’urgence de la situation », affirme Paul St-Pierre Plamondon. « Il y a une crise sanitaire qui, peut-être, complique la mise en œuvre du gouvernement, mais elle accentue la détresse et le nombre d’enfants qui sont sur une liste d’attente », ajoute-t-il.