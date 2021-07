L’équité, la justice sociale et les enjeux touchant les peuples autochtones feront partie des priorités du mandat de Michèle Audette, nommée sénatrice jeudi par le premier ministre Justin Trudeau. La femme politique et militante autochtone souhaite ainsi « influencer un système à l’intérieur ».

Coralie Laplante La Presse

Michèle Audette a été l’une des commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La femme originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam, au Québec, a aussi été la présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada et de l’Association des femmes autochtones du Québec.

En toute sincérité, Mme Audette dit d’abord vouloir « prendre le temps de bien comprendre cette grande structure » qu’est le Sénat. Mais, défendre « les enjeux qui touchent les premiers peuples à travers le Canada, ça pour moi c’est normal, c’est même une priorité », a-t-elle déclaré, en entrevue avec La Presse.

Michèle Audette souhaite faire avancer les questions qui sont chères aux femmes autochtones, soit l’égalité, l’équité, la justice [et la] justice sociale, a-t-elle expliqué. « Pour moi, ce sont des incontournables, c’est important, puis c’est mon école de vie aussi », a-t-elle lancé.

Depuis novembre 2019, Mme Audette agit à titre de conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation autochtone à l’Université Laval.

Dans un contexte où des centaines de dépouilles ont été retrouvées à proximité de pensionnats autochtones à l’échelle du Canada, plusieurs dénoncent le passé colonialiste des institutions fédérales. Michèle Audette croit malgré tout pouvoir y faire une différence.

« Mon approche, pour ma part, c’est comment influencer un système à l’intérieur », a-t-elle expliqué.

La militante a déjà commencé à le faire, « en proposant des amendements à la Loi sur les Indiens, en marchant de Québec jusqu’à Ottawa pour que nos enfants puissent retrouver leur statut, il y a plusieurs façons », a-t-elle dit.

« Un des commissaires [de la Commission Vérité et Réconciliation], Wilton Littlechild, disait souvent « we need to be everywhere ». Nous avons besoin d’être partout, pour faire avancer nos causes, faire avancer les enjeux qui nous affectent, par des solutions qui émanent de la base », a renchéri Mme Audette.

Même si elle ne prétend pas « révolutionner », elle compte défendre ses idées dans son mandat.

« Je vais essayer, du mieux que je peux, avec l’amour, l’énergie puis la tête d’orignal que j’ai, de contribuer à quelque chose de grand, ou de petit, qui est très important aussi », a-t-elle conclu.

Des attentes de Femmes Autochtones du Québec

L’organisation Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est heureuse de la nomination de Michèle Audette. Mais, « on a des attentes, ça, c’est sûr », a déclaré la présidente de FAQ, Viviane Michel.

« Pour notre organisation, on sait qu’en étant nommée sénatrice, c’est aussi [faire] l’analyse ou des recommandations sur des lois. C’est sûr que Femmes Autochtones du Québec va beaucoup insister sur [le projet de loi] S-3 », a expliqué Mme Michel.

Cette législation vise à modifier la Loi sur les Indiens pour « remédier aux iniquités connues fondées sur le sexe en matière d’inscription » au statut d’Autochtone, peut-on lire sur le site du gouvernement canadien.

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) a d’ailleurs félicité Mme Audette pour sa nomination sur son compte Twitter.

Deux autres sénateurs québécois

En plus de Michèle Audette, quatre sénateurs indépendants supplémentaires ont été nommés par Justin Trudeau. Dans ce groupe se trouvent deux Québécois de plus, soit l’économiste Clément Gignac et la femme d’affaires Amina Gerba.

L’ancien avocat et commissaire en chef de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, David Arnot, a été nommé sénateur pour la Saskatchewan.

Karen Sorensen, mairesse de Banff, entrera pour sa part en fonction dans un siège albertain.

Clément Gignac est économiste en chef chez iA Groupe financier depuis 2012, en plus d’être le porte-parole de l’entreprise. Connu pour ses nombreuses apparitions dans les médias, il a également siégé en tant que ministre libéral à l’Assemblée nationale du Québec entre 2009 et 2012.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL L’économiste Clément Gignac

Amina Gerba est une entrepreneure qui a fondé son propre groupe-conseil, Afrique Expansion inc., dans le but « d’établir des ponts entre le Canada et l’Afrique et de promouvoir des opportunités d’affaires », peut-on lire dans sa biographie publiée sur le site web officiel du premier ministre.

En plus d’avoir créé plusieurs entreprises, Mme Gerba est membre du conseil d’administration de l’organisme ENSEMBLE, basé à Montréal, qui œuvre pour le respect de la diversité.

« Qui l’aurait cru ? De mon petit village Bafia au Cameroun, étant 18e d’une fratrie de 19 enfants, la seule fille dans ma famille à avoir pu fréquenter une école, me retrouver au Parlement du Canada, pouvoir ainsi porter la voix de milliers de citoyens, est une longue histoire qui ne tiendrait pas sur ces seuls mots de gratitude que je voudrais partager avec vous », a écrit Mme Gerba sur ses réseaux sociaux.

Il reste dorénavant 10 sièges vacants au Sénat. L’ensemble des sièges québécois ont été comblés.