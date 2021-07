(Ottawa) Michèle Audette est nommée sénatrice. La militante autochtone québécoise bien connue accède au Sénat en même temps que l’économiste Clément Gignac. Un troisième siège québécois vacant à la Chambre haute sera occupé par Amina Gerba, une femme d’affaires.

Lina Dib La Presse Canadienne

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a également nommé deux autres sénateurs : David Arnot, de la Saskatchewan, et Karen Sorensen, de l’Alberta.

Mme Audette a été l’une des cinq commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Depuis 2019, elle travaille à l’Université Laval en tant que conseillère à la réconciliation et à l’éducation autochtone.

Originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam, elle a présidé l’Association des femmes autochtones du Québec, puis l’Association des femmes autochtones du Canada.

Depuis 2012, M. Gignac occupe le poste d’économiste en chef chez iA Groupe financier. Il est connu pour ses nombreuses apparitions médiatiques en tant qu’expert en économie.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL L'économiste Clément Gignac

Mme Gerba est une entrepreneure. La biographie distribuée par le bureau du premier ministre note qu’elle est née au Cameroun et la décrit comme un « trait d’union économique entre le Canada et l’Afrique depuis de nombreuses années ».

M. Arnot est un ancien juge et Commissaire des droits de la personne de la Saskatchewan. Mme Sorensen est la mairesse de la ville de Banff, en Alberta.

Après ces nominations, il restera 10 sièges vacants au Sénat. Tous les sièges québécois auront cependant été comblés.