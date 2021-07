(Ottawa) Il semble que les nuages qui planaient au-dessus de la tête de la cheffe du Parti vert se dissipent. Le vote de défiance qui était prévu mardi au conseil fédéral aurait été annulé, selon ce que rapportaient dimanche des médias anglophones.

Mélanie Marquis La Presse

Le Parti vert n’a pas voulu confirmer l’information qui a été véhiculée par CBC et le Toronto Star, sur la foi de témoignages de sources anonymes. En revanche, la formation a annoncé qu’Annamie Paul donnerait une conférence de presse lundi après-midi dans la circonscription qu’elle brigue, soit celle de Toronto-Centre.

Le conseil fédéral, dont plusieurs membres sont en guerre ouverte avec la cheffe qui a pris les rênes de la formation il y a moins de 10 mois, avait à l’ordre du jour de sa réunion de mardi un vote sur une motion de censure.

« On a perdu confiance », affirmait vendredi encore le vice-président du conseil, Daniel Green, en entrevue.

La motion aurait dû obtenir 75 % des votes des membres du conseil – 9 sur 12, si Annamie Paul n’avait pas eu le droit de vote – pour être avalisée. Son adoption signifierait qu’une révision du leadership – la note de passage est de 60 % – aurait lieu au congrès du 21 août prochain, au seuil ou au milieu d’une campagne.

Même si on ne se rend pas jusque-là, le dommage est fait, juge la politologue Stéphanie Chouinard. « C’est certain que ça aura comme effet de nuire aux chances du Parti vert aux élections. Je pense que s’ils avaient espoir de faire des gains électoraux, ils peuvent faire une croix là-dessus », disait-elle vendredi en entrevue.

Cela, Daniel Green, qui espère se représenter pour la troisième fois dans la circonscription d’Outremont, ne le nie pas.

« Il est clair que quand il y a de la division dans un parti, ce n’est pas bon. Je le conçois », offre-t-il. Cependant, « pour différentes raisons dont beaucoup sont confidentielles », la dirigeante a perdu son conseil en cours de route, ajoute l’environnementaliste, balayant d’un revers de main les accusations de sexisme, de racisme et d’antisémitisme lancées par Annamie Paul à l’endroit du conseil.

« Ça me fait penser à Martine Ouellet »

Celle-ci lui rappelle une autre dirigeante qui a été poussée vers la sortie en raison de son style de leadership. « Ça me fait beaucoup penser, malheureusement, à ce qui est arrivé au Bloc québécois avec Martine Ouellet. On sent que la cheffe ne collabore pas avec les députés », argue Daniel Green, se demandant à voix haute comment on peut expliquer le mutisme des deux seuls élus du caucus – Elizabeth May et Paul Manly.

« C’est un problème. On a des députés qui sont silencieux. Pourquoi sont-ils silencieux ? Elizabeth [May] n’est pourtant pas le genre à se taire. Je ne peux pas parler en son nom. Seule elle peut dire pourquoi elle se tait. Moi, je fais le constat qu’elle se tait, que Paul se tait », affirme celui qui connaît l’ancienne cheffe verte depuis les années 1990, et qui a été son chef adjoint au Parti vert.

Les demandes d’entrevues avec les deux députés qui ont été faites par La Presse ces dernières semaines ont été refusées – l’une se remettant d’une opération au genou, l’autre étant indisponible. Dans un journal local de sa circonscription de la Colombie-Britannique, Paul Manly a affirmé qu’il avait « fait un don pour la campagne d’Annamie Paul » et qu’il voulait la voir « gagner dans Toronto-Centre ».

Quelques jours après, soit le 29 juin dernier, le conseil fédéral déposait une motion pour retenir 250 000 $ qui avaient été initialement mis de côté pour la campagne de la cheffe à Toronto, rapportait La Presse Canadienne. Deux semaines plus tard, c’était à une révision de son statut de membre du parti qu’elle dirige que le conseil s’attardait, d’après le Toronto Star.

Avocate de formation et ancienne conseillère à la Cour pénale internationale, Annamie Paul est aux commandes du Parti vert depuis le 3 octobre dernier. Elle avait battu le Québécois Dimitri Lascaris au huitième tour de scrutin avec 54,5 % des voix contre 45,5 %. En avril dernier, le Toronto Star a écrit sur la guerre larvée à l’interne. Les choses ont tourné au vinaigre avec le passage de la députée Jenica Atwin chez les libéraux.

Elle et Paul Manly avaient été taxés d’antisémitisme par Noah Zatzman, bras droit de la dirigeante de confession juive. Le conseil fédéral lui a lancé un ultimatum en juin : soit elle répudiait les accusations de son conseiller, soit le conseil tenait le vote de censure. Il a été impossible de connaître ses intentions, car elle n’était « pas disponible » pour des entrevues, la semaine dernière.