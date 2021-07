Le porte-parole libéral en matière de Tourisme, Saul Polo, reproche au gouvernement caquiste de manquer « de cohérence et de transparence, mais surtout, de prévisibilité ». Sur notre photo, le Petit Champlain, dans le Vieux-Québec.

(Montréal) Le Parti libéral du Québec (PLQ) a enjoint dimanche au gouvernement de François Legault de « fournir à l’industrie touristique un plan détaillé » des futurs assouplissements des mesures sanitaires.

La Presse Canadienne

Cette demande touche la plupart des régions du Québec. Le porte-parole libéral en matière de Tourisme, Saul Polo, a rappelé dans un communiqué de presse qu’« il y a encore, et ce, pour tout l’été, des restrictions sur la taille des rassemblements, compromettant ainsi la tenue de plusieurs festivals, congrès et évènements sportifs pour une 2e année consécutive ».

« Les pertes de revenus sont énormes et c’est extrêmement inquiétant », a-t-il déploré, ajoutant qu’un « plan détaillé pour la suite offrirait aux entreprises du secteur plus de cohérence sur les questions névralgiques telles que la taille des rassemblements et l’ouverture des frontières ».

Il a reproché au gouvernement caquiste de manquer « de cohérence et de transparence, mais surtout, de prévisibilité ».

Le PLQ a aussi proposé de prolonger au-delà de septembre le « programme d’aide aux régions en état d’alerte maximale » pour les entreprises qui dépendent des touristes. « Les restaurants de quartier ont déjà retrouvé leurs clients et la voie de la rentabilité, mais pas nécessairement les grandes destinations gastronomiques », a expliqué M. Polo.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.