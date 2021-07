Jason Kenney et Justin Trudeau

Justin Trudeau et Jason Kenney discutent en personne de sécurité et d'économie

(Calgary) Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney ont participé à une rencontre en personne mercredi après des mois d’appels téléphoniques et de réunions en ligne pendant la pandémie de COVID-19.

Bill Graveland et Alanna Smith La Presse Canadienne

Les deux hommes se sont rencontrés dans une petite pièce de l’hôtel Fairmont Palliser devant trois drapeaux canadiens et trois drapeaux albertains.

Ils se sont cogné les coudes au lieu de se serrer la main avant de s’asseoir pour discuter dans une paire de grandes chaises en cuir bleu.

M. Trudeau a déclaré qu’ils continueraient de travailler de concert sur la sécurité de la population et la « reconstruction de nombreux investissements, de nombreuses occasions pour rendre nos économies encore plus fortes au cours des deux prochaines années ».

Le premier ministre de l’Alberta a dit espérer discuter avec M. Trudeau « de la façon dont nous pouvons aider les 800 000 travailleurs des industries du voyage et du tourisme à reprendre le travail ».

M. Kenney a déclaré qu’il était bon de rencontrer M. Trudeau en personne après « 16 mois difficiles », au moment où les gens « recommencent à voyager davantage à l’intérieur du pays ».

« Nous avons été plus durement touchés que n’importe quelle province à cause de l’effondrement de la crise énergétique en plus de tout le reste l’année dernière, comme vous le savez bien, mais de nombreuses projections suggèrent que nous allons mener le pays au chapitre de la croissance », a-t-il affirmé.

« J’ai hâte de vous parler de la façon dont nous pouvons y arriver afin que les Albertains qui sont au chômage ou sous-employés depuis quelques années puissent retourner au travail. »

Jerrica Goodwin, porte-parole du bureau du premier ministre albertain, a indiqué que M. Kenney voulait discuter des pipelines et de la réouverture des frontières internationales, qui ont été fermées en raison de la COVID-19.

Elle a indiqué que le premier ministre prévoyait également de discuter d’un accord équitable pour l’Alberta au sein de la fédération et d’expliquer pourquoi il pense qu’il est important d’attendre pour pourvoir les sièges vacants au Sénat après les élections des candidats en Alberta en octobre.

M. Trudeau a également rencontré le maire de Calgary, Naheed Nenshi, dans le même hôtel du centre-ville.

Le premier arrêt de M. Trudeau en matinée a eu lieu dans une entreprise de Calgary, AAA Doors, qui a reçu un soutien fédéral pour la pandémie.

L’arrêt en Alberta fait suite à la visite rendue mardi à la première nation Cowessess, en Saskatchewan.

La nation à l’est de Regina a signé une entente avec Ottawa pour le transfert des services à l’enfance entre les mains de la communauté.