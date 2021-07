Les négociations se poursuivent entre Québec et le SFPQ

(Montréal) Alors que Québec a conclu une entente de principe avec la plupart des syndicats du secteur public, les négociations ont toujours cours avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le SFPQ représente quelque 26 000 fonctionnaires, de même que 6000 employés à l’Agence du revenu du Québec et 4000 ouvriers au sein de différents ministères et organismes gouvernementaux.

Lundi, le SFPQ indiquait que d’autres rencontres de négociation avec le Conseil du trésor sont prévues cette semaine.

Les demandes du SFPQ portent principalement sur les questions pécuniaires, notamment une demande d’augmentation de 6,4 % sur trois ans, des augmentations après 15 et 25 années de service, de même qu’une bonification du maximum des échelles de tous les corps d’emploi de 3 %.

Des ententes de principe globales pour le renouvellement des conventions collectives ont maintenant été conclues avec les trois centrales syndicales : la FTQ d’abord, puis la CSN et la CSQ.

De même, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a conclu une entente de principe globale. Des assemblées de présentation de l’entente ont lieu en juin et juillet et le vote se fera par référendum les 4 et 5 août, a fait savoir la FIQ.