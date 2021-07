Politique

Erin O’Toole présente le PCC comme le défenseur de la fête du Canada

(Ottawa) Le Parti conservateur du Canada se positionne comme le défenseur de la fête du Canada, alors que de plus en plus de municipalités décident de suspendre cette année les célébrations, par respect pour les Autochtones qui revivent un passé douloureux avec la découverte de lieux de sépulture non marqués autour d’anciens pensionnats.