Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, quittera son poste de chef parlementaire du Parti québécois à la fin de l’été. Si son successeur n’est pas encore connu, il demeure acquis que l’élu conservera toutefois ses dossiers de porte-parole.

Florence Morin-Martel La Presse

« Après presque trois ans à ce poste, je souhaite passer le flambeau pour pouvoir me consacrer davantage à mes dossiers et, surtout, à ma circonscription », a déclaré le principal intéressé, qui était chef parlementaire depuis près de trois ans, dans un communiqué de presse diffusé mercredi.

Le péquiste, qui dresse un bilan positif de son mandat de chef parlementaire, dit vouloir aujourd’hui se concentrer sur les enjeux locaux des concitoyens qu’il représente. « Matane-Matapédia a toujours été ma priorité et j’ai à cœur les besoins et les intérêts de sa population. Je veux que cela redevienne le centre de mon engagement et de mon action politiques », a-t-il insisté.

De son côté, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, n’a pas manqué d’éloges à l’endroit de Pascal Bérubé, jugeant sa contribution « inestimable ».

« Je tiens personnellement à saluer son travail impeccable, que tous reconnaissent. Les combats qu’il a menés, tant pour le français, pour la laïcité que pour l’indépendance, auront permis à l’aile parlementaire du Parti québécois d’être constamment et plus que jamais pertinente à l’Assemblée nationale », a soutenu le chef péquiste.

Ce dernier devrait d’ailleurs révéler l’identité du successeur de Pascal Bérubé avant la reprise des travaux parlementaires, en septembre prochain, a précisé la formation politique.

Dans l’intervalle, M. Bérubé conservera néanmoins l’ensemble de ses fonctions de porte-parole. Il gère entre autres les dossiers d’affaires municipales, d’agriculture et d’alimentation, de culture et de communications et de langue française pour le Parti québécois.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse