La crise interne se poursuit chez les Verts fédéraux.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

En entrevue avec La Presse Canadienne, la présidente par intérim du conseil fédéral du Parti vert du Canada (PVC), Liana Cusmano, a déclaré mardi que la motion exigeant qu’Annamie Paul, la cheffe du parti, répudie les remarques d’un ancien conseiller sur l’antisémitisme, adoptée il y a environ deux semaines, est toujours en vigueur.

Elle réagissait ainsi à une sortie de la cheffe, qui a souligné lundi que le conseil fédéral du parti avait décidé de ne pas donner suite à l’ordonnance, refusant de donner plus de détails.

« Je ne vais pas être la source de quoi que ce soit qui devrait être un document confidentiel », a dit Mme Paul. « Je crois vraiment que nos membres, ainsi que la plupart de nos conseillers, veulent que nous avancions le plus rapidement possible, essayons de récupérer le plus rapidement possible. C’est donc ce que je vais faire. »

L’ultimatum, qui appelle aussi Mme Paul à se réconcilier publiquement avec le député vert Paul Manly, pourrait aboutir à un examen du leadership par les membres du parti, qui se réuniront plus tard cet été, si les demandes du conseil ne sont pas satisfaites.