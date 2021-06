(Ottawa) À moins de 24 heures de la fermeture des portes des Communes, tout porte à croire que le projet de loi C-10 sera parmi les initiatives législatives sacrifiées par un gouvernement prêt à repartir vers les urnes.

Catherine Lévesque et Lina Dib La Presse Canadienne

Après plusieurs semaines d’obstruction, le projet de loi C-10 sur la radiodiffusion a été adopté mardi, au petit matin, à la Chambre des communes. Mais il reste l’étape du Sénat qui, lui, prévoit suspendre ses travaux vendredi, après le congé de jeudi.

Le sénateur québécois Jean-Guy Dagenais, membre du Groupe des sénateurs canadiens, admet qu’il y a « beaucoup de réticences » au sujet de ce projet de loi au Sénat.

C-10 viendrait soumettre les géants du web à la Loi sur la radiodiffusion, en les forçant à contribuer financièrement à la création et à la découverte de contenu culturel canadien. Le sénateur Dagenais dit s’inquiéter des pouvoirs additionnels accordés au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le cadre de cette réforme législative.

« Les retards de C-10 sont imputables de façon assez directe à une obstination, une manipulation des faits, de la vérité, ou de grossiers mensonges de la part des conservateurs, mais on en est venu à bout », a clamé Yves-François Blanchet au cours d’une conférence de presse.

Puis, le chef bloquiste a servi un avertissement aux sénateurs : « N’osez pas et ne vous permettez pas d’aller à l’encontre de la Chambre des communes et, me permettrai-je de dire, de la volonté très claire du Québec. »

Le gouvernement libéral, de son côté, est resté plutôt prudent sur ses attentes sur C-10.

Au bureau du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, on soutient vouloir « collaborer avec les sénatrices et sénateurs pour veiller à la progression de cet important projet de loi ». Le premier ministre Justin Trudeau a dit espérer que les sénateurs pourront faire leur travail de façon rigoureuse, tout en gardant en tête l’importance des différents projets de loi attendus par les Canadiens.

Les autres projets de loi non aboutis

Mis à part C-10, le gouvernement espère toujours l’adoption de C-30 qui vient mettre en œuvre le budget. Son vœu sera exaucé à temps par le Sénat.

C’est beaucoup moins certain pour C-6 qui interdit les thérapies de conversion, adopté mardi après-midi en troisième lecture aux Communes, malgré l’opposition de 62 députés conservateurs et d’un député indépendant expulsé du Parti conservateur.

Aussi abandonné dans les limbes, C-12 qui vient cristalliser l’obligation du Canada de s’engager dans la voie de la carboneutralité d’ici 2050.

« Les discussions se poursuivent quant à l’échéancier pour ces projets de loi », a fait savoir l’attachée de presse du sénateur Marc Gold, qui est le représentant du gouvernement au Sénat, dans un courriel mardi matin.

Mais mardi soir, il était clair que le temps manquera au Sénat.

Si le gouvernement minoritaire libéral s’est démené jusqu’à la toute fin pour ces quatre projets de loi, il en est allé tout autrement pour une promesse phare de l’élection de 2019, traduite dans C-21, projet de loi pour améliorer le contrôle des armes à feu.

« C’est un projet de loi prioritaire pour moi », continuait de dire le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, en fin de journée mardi. Et pourtant, le texte n’a franchi que l’étape de la première lecture aux Communes.

Depuis son dépôt le 16 février, le gouvernement ne l’a mis au programme que trois fois pour une heure de débat, chaque fois, et toujours les vendredis matins, case horaire peu enviable.

Le ministre Blair a utilisé, là aussi, le prétexte de la résistance des conservateurs à C-21 pour justifier ce qui ressemble à l’abandon d’une promesse électorale.

Le thème de « l’obstruction » des conservateurs est d’ailleurs répété comme un mantra par les troupes libérales manifestement prêtes pour un déclenchement des élections avant l’automne.