(Ottawa) La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, a survécu à une autre journée de conflits internes, après qu’une tentative de destitution a changé de cap, lui laissant une emprise ténue sur le pouvoir avant une probable élection fédérale cette année.

La Presse Canadienne

Mme Paul a assisté à une réunion d’urgence de la direction du parti mardi soir pour faire face à une motion de censure des dirigeants, qui cherchaient à l’évincer par un processus de longue haleine qui aurait abouti à un vote parmi les membres.

Le rassemblement virtuel tendu a plutôt énoncé une motion différente qui demande à la cheffe et au député vert Paul Manly de rédiger une déclaration commune dans laquelle Mme Paul répudiera les remarques passées d’un ancien conseiller et réitérera son soutien au caucus.

La porte-parole de Mme Paul, Rosie Emery, a confirmé que si ces gestes ne sont pas posés, un vote de défiance envers la cheffe aura lieu le 20 juillet.

Le caucus vert, qui comprend l’ancienne cheffe Elizabeth May, est maintenant réduit à deux après que la députée Jenica Atwin a joint les rangs des libéraux la semaine dernière, citant des affrontements internes sur le conflit israélo-palestinien comme raison principale de sa décision.

Lia Renaud a démissionné en tant que membre du conseil fédéral mardi soir, déclarant à La Presse Canadienne qu’elle « ne pouvait pas en toute conscience continuer » de soutenir Mme Paul, mais qu’elle appuyait toujours Mme May et M. Manly.