(Bruxelles) Le premier ministre Justin Trudeau est à Bruxelles, lundi, pour participer au Sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et au Sommet Canada-Union européenne.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a commencé sa journée en rencontrant le président de la Lettonie, où les Forces armées canadiennes coordonnent l’Opération REASSURANCE dont la mission vise à dissuader la Russie de mener des activités hostiles dans la région.

Le premier ministre s’est ensuite assis avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dans une pièce où un mur était recouvert d’une photo du bâtiment de l’OTAN.

M. Stoltenberg a déclaré que l’OTAN entre dans un nouveau chapitre et que le Canada a toujours été un défenseur de l’alliance nord-américaine avec l’Europe.

Il a remercié le Canada pour sa participation aux missions de l’OTAN en Lettonie et pour avoir décidé d’avoir un « centre d’excellence » pour le changement climatique, qui, selon lui, est un problème qui a un impact sur la sécurité.

M. Trudeau a de son côté parlé brièvement, affirmant que ces dernières années avaient été « intéressantes » pour l’OTAN et que l’alliance était plus unie que jamais, ce qui est important en cette période cruciale de l’histoire.

Il a déclaré que les nations doivent s’unir pour lutter contre les crises allant de la COVID-19 aux changements climatiques, et que c’est pourquoi le Canada s’est mobilisé pour offrir un « centre d’excellence ».

M. Trudeau a déclaré qu’il y avait eu un changement géopolitique, le monde connaissant maintenant une montée générale de l’autoritarisme, y compris en provenance de Chine.

Il a déclaré que les alliés de l’OTAN doivent démontrer qu’il existe une autre option que ce qu’il a appelé la tactique de « bras de fer » que des pays comme la Chine adoptent.

Il a également noté que la Russie est maintenant pire dans son engagement avec les pays de l’OTAN et plus perturbatrice qu’elle ne l’a été depuis des décennies.

Bien qu’il ait déclaré que cela devrait inquiéter tout le monde, il a ajouté que l’OTAN continue de s’opposer fermement à l’ingérence russe.

Par ailleurs, plusieurs yeux seront tournés vers le président américain Joe Biden et la façon dont il envisage de renouveler une relation entre son pays et l’alliance militaire.

Son prédécesseur, Donald Trump, avait qualifié l’OTAN d’« obsolète ».

Selon certains experts, les discussions au sein de l’OTAN devraient porter sur la cybersécurité et la guerre de l’information ainsi que sur les enjeux liés à la Russie et à la Chine.

Plus tard, le premier ministre Trudeau doit également rencontrer les dirigeants de l’Union européenne Charles Michel et Ursula von der Leyen. Ensemble, ils devraient discuter de la pandémie de COVID-19, des changements climatiques et de l’accord commercial entre le Canada et l’Europe.