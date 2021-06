(Falmouth) La politique étrangère et la façon de s’attaquer à certains défis mondiaux seront au cœur des discussions des leaders rassemblés au Sommet du G7 en Cornouailles, en Angleterre, samedi, mais ils aborderont ces questions en huis clos.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Comment négocier avec la Chine, plus agressive, est un défi auquel font face certains pays, dont le Canada, qui a des liens économiques étroits avec Pékin.

Le premier ministre Justin Trudeau fait face à la pression des conservateurs à Ottawa qui réclament que le Canada soit plus ferme dans ses relations avec la Chine, où deux Canadiens sont détenus depuis l’arrestation de la directrice financière du géant des télécommunications Huawei, en 2018, à la demande des États-Unis qui cherchaient à obtenir l’extradition de Meng Wanzhou pour faire face à des accusations de fraude. M. Trudeau a toujours soutenu que son gouvernement libéral travaillait fort pour faire libérer les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor.

Le premier ministre Trudeau a un horaire chargé samedi. Il aura notamment des rencontres bilatérales avec les leaders de la France, de l’Italie et de l’Allemagne.

« Nous sommes alignés sur les grands enjeux que ce soit la lutte contre la COVID, sur l’économie, sur l’environnement et le climat, mais aussi la protection de notre belle langue française, ainsi que le travail basé sur l’égalité des genres », a déclaré M. Trudeau samedi devant les caméras alors qu’il était assis à côté du président français Emmanuel Macron.

« On va continuer d’en parler et de travailler ensemble et d’avoir un impact très positif ici au G7 et dans le monde », a-t-il ajouté.

M. Trudeau rencontrera plus tard dans la journée son homologue italien Mario Draghi et la chancelière allemande Angela Merkel.

PHOTO JACK HILL, REUTERS De gauche à droite : le premier ministre italien Mario Draghi, le premier ministre Justin Trudeau, le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une réception avec la reine Élisabeth II, le 11 juin

Il participera aussi à des séances de travail portant sur la santé et la politique étrangère baptisées « Rebâtir de manière résiliente ».

L’accélération de la campagne de vaccination mondiale pour vaincre la COVID-19 est aussi un élément majeur à l’ordre du jour du Sommet des leaders du G7.

Le premier ministre s’est entretenu la veille avec l’hôte de l’évènement, Boris Johnson.