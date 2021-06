L’ancien chef de police de Kativik, Michel Martin, agira dès lundi comme agent de liaison et « facilitateur » auprès des communautés autochtones voulant mener des fouilles sur les sites d’anciens pensionnats. Un cercle de concertation sera aussi mis sur pied, avec des représentants des Premières Nations.

« On veut qu’il y ait une porte d’entrée unique. […] Autrement dit, on ne veut pas jouer une game de ping-pong entre le provincial et le fédéral », a martelé le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, lors d’une conférence de presse tenue samedi.

Il affirme que l’agent de liaison aura pour mandat « d’aider les communautés dans leurs choix, que ce soit la recherche documentaire et physique ou la sécurisation des lieux ». M. Martin connaît bien les réalités autochtones, ayant travaillé pour la police du Nunavik « pendant plusieurs années », a soutenu le ministre. « Il connaît bien l’appareil gouvernemental, c’est un retraité de l’État public. Son travail, vous ne le verrez pas dans les médias. Ce sera de faciliter le travail des Premières Nations sur le terrain », a indiqué M. Lafrenière.

Le ministre a du même coup réitéré qu’il souhaitait que les décisions soient prises par les communautés. « Ce sont elles qui sont les mieux placées », a-t-il assuré.

Pour s’assurer que tout soit fait de manière « culturellement adaptée », Québec a aussi annoncé qu’un cercle de concertation, sur lequel des aînés et des représentants des communautés siégeront, sera créé dans les prochains jours. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, aurait d’ailleurs déjà offert sa participation au gouvernement. Les regroupements religieux seront aussi sollicités pour « évaluer s’ils ont de la documentation ».

M. Lafrenière promet que Québec sera « au rendez-vous, avec le gouvernement fédéral, en matière de santé et services sociaux ». Le groupe de travail dirigé par les deux paliers de gouvernements aura pour mandat « d’établir rapidement un portail simplifié pour toutes les communautés qui veulent de l’aide dans leurs recherches », a soulevé la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett.

« Nous faisons d’importants progrès sur le chemin de la réconciliation. En travaillant ensemble, nous pouvons continuer sur la bonne voie de la guérison », a-t-elle dit. La découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique démontre « tout le mal qui a été causé » par le passé, a dit le ministre fédéral aux Services autochtones, Marc Miller.

Autant Québec qu’Ottawa ont certifié que plus de ressources supplémentaires pourront être fournies au besoin. « Ce serait malheureux de voir des communautés qui se sentent précipitées par peur de ne pas avoir accès à cet argent. Ce qu’on dit, c’est que s’il y a besoin de plus d’argent, on sera là », a indiqué M. Miller, en rappelant que des ressources techniques pourront aussi être fournies le cas échéant, dont les radars et services de recherche de l’armée canadienne.

« Nous avons été arrachés »

L’ancien chef de la Première nation Abitibiwinni et président de l’organisme Minwashin, Richard Kistabish, a aussi livré un vibrant témoignage sur les pensionnats, lui qui a été pensionnaire pendant dix ans à Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue.

« C’est quelque chose d’horrible, ce qui nous est arrivé, en commençant par la séparation avec nos parents qu’on a dû endurer. C’est comme si nous avons été arrachés, non seulement physiquement mais moralement surtout, psychologiquement, spirituellement. Nous étions complètement déconnectés de notre support de vie », a-t-il témoigné, en rappelant que les pensionnaires vivront toujours avec certaines « dysfonctions ».

On ne veut pas ressembler à ceux qui nous ont fait ça. On veut tout simplement reprendre ce qu’on nous a pris. Richard Kistabish, ancien pensionnaire

M. Kistabish a aussi martelé qu’il en avait assez « de ces excuses futiles » s’opposant à la réconciliation, « qui n’ont aucun sens ». « Il nous faut entreprendre la réparation. Ça doit se faire de différentes façons. Reconnaitre ses torts est une façon. Dire la vérité est une autre façon de réparer », a-t-il aussi plaidé.

Au-delà des annonces gouvernementales, l’homme appelle les gouvernements à être réellement à l’écoute. « Malgré tout, j’ai espoir quand même. Depuis des années, je travaille pour récupérer un peu de ma culture, de mon identité, de ma langue, et je veux continuer à travailler », a-t-il conclu.