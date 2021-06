Politique

Fin de session parlementaire

L’espoir d’un automne politique déconfiné

(Québec) Après une autre session marquée par la COVID-19, les parlementaires quittent le Parlement, vendredi, les yeux remplis d’espoir. Ils souhaitent un automne politique déconfiné, où la gestion de la pandémie ne monopolisera plus l’attention des électeurs. À un peu plus d’un an du prochain scrutin, les oppositions font leur bilan.