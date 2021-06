(Québec) Le Parti québécois accuse le gouvernement Legault de faire de McGill une « université hégémonique à Montréal » qui devient une « une belle enclave […] où on va parler anglais » et où une partie de l’immobilier situé sur le Mont-Royal va appartenir à la « riche université ».

Hugo Pilon-Larose La Presse

Dans une sortie virulente jeudi au Parlement, le chef parlementaire Pascal Bérubé a pourfendu le projet de loi 219, actuellement à l’étude, qui vise le réaménagement d’une partie de l’ancien Hôpital Royal Victoria, où McGill souhaite créer un pôle d’innovation en développement durable.

Selon M. Bérubé, ce projet de loi privé, parrainé par la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, va céder « le Royal Victoria, l’ancien hôpital, des bâtiments d’une grande valeur et une partie du Mont-Royal », qu’il dit avoir une valeur d’un milliard, à McGill.

« Ce n’est pas rien. Ce n’est pas l’Université de Montréal qui va avoir ça. Ce n’est pas l’UQAM. Ce n’est pas les universités en région, c’est McGill, l’université la plus riche au Canada. C’est un scandale. C’est une dilapidation de notre patrimoine public », a tonné M. Bérubé.

« C’est une belle collaboration, une belle continuité entre le Parti libéral et la CAQ qui vont recréer un Golden Square Mile anglophone en plein centre de Montréal. Une belle enclave de McGill où on va parler anglais et où le contrôle immobilier va appartenir à la riche Université McGill pendant que tous les cégeps francophones du Québec, les universités, vont regarder ça en disant : mais pourquoi pas nous ? », a ajouté le chef parlementaire péquiste.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon – lui-même un diplômé de McGill – a ajouté qu’il faut « se pencher sur l’équilibre dans le financement des diverses universités au Québec, parce que McGill est largement mieux financer que la moyenne des universités francophones ».

« Quand les libéraux donnent des cadeaux de 1 milliard à une université qui est déjà largement mieux financée que l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université Laval, il faut poser des questions », a-t-il dit.

En décembre dernier, le député de Québec solidaire dans la circonscription de Laurier-Dorion à Montréal, Andrés Fontecilla, affirmait également par voie de communiqué que « l’Université McGill devrait être exclue de l’entièreté du projet de requalification du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria » et que « celui-ci devrait plutôt être mis à profit pour lutter contre la crise du logement et revitaliser le centre-ville de Montréal, mis à rude épreuve par la pandémie et le télétravail ».