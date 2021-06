(Ottawa) Sorti pour railler le lien que Justin Trudeau fait entre le port du masque en temps de pandémie et l’attitude par rapport à la loi québécoise sur la laïcité de l’État, le chef du Bloc québécois s’est retrouvé à faire la leçon aux journalistes qui lient la Loi 21 à l’assassinat d’une famille musulmane à London, en Ontario.

Lina Dib La Presse Canadienne

D’abord sur un ton calme, Yves-François Blanchet a argué qu’une loi québécoise ne peut pas être à l’origine d’un geste haineux posé sur le territoire de l’Ontario.

« Avec une triste ironie, on doit observer, on doit constater, on doit reconnaître qu’il ne peut y avoir aucun lien entre la Loi 21 du Québec et l’attentat de London en Ontario », a martelé M. Blanchet.

« Ça n’existe pas, ce lien-là. Et il y a dans le fait de le créer quelque chose d’irresponsable, au point d’en être inquiétant », a-t-il averti.

Devant l’insistance des journalistes, il a reproché à certains d’utiliser le Québec comme « bouc émissaire » et de se prêter à du « Québec bashing ».

« Il faut vraiment être à la chasse au bouc émissaire, solide, pour dire qu’un acte terroriste commis à London pourrait avoir parmi ses racines une loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec qui, je vous le rappelle à tous, […] ne s’applique pas en Ontario », a-t-il encore dit.

Un crescendo de réaction qui a abouti à ceci : « Je l’ai dit il y a un an, je vais vous le redire : les Québécois sont écœurés de se faire traiter de racistes ! »

Pendant ce temps, à Québec, tous les partis d’opposition ont aussi dénoncé un « raccourci » fait ailleurs au Canada.

« Il y a quelque chose qui s’est produit en Ontario qui n’a rien à voir avec la Loi 21. Soyons très prudents en essayant de faire des amalgames comme ceux-là », a offert la leader libérale Dominique Anglade.

« Je le dis, je le redis, la Loi 21 suscite la peur, mais faites pas de raccourcis comme ça ! », a lancé la députée solidaire Manon Massé.

« Comment est-ce qu’on peut interpréter qu’un geste haineux commis en Ontario où il n’y a pas de Loi 21 serait en fait lié à la Loi 21 au Québec ? », a demandé le chef du Parti québécois. « Ça vous montre l’étendue de l’obsession d’une partie du Canada anglais par rapport à ce que fait le Québec », a ajouté Paul St-Pierre Plamondon.

Dimanche, un automobiliste a foncé délibérément sur une famille qui marchait sur un trottoir à London, en Ontario. Lundi, la police de la ville révélait que son geste était motivé par sa haine des musulmans. Seul un garçon de neuf ans a survécu à l’attaque. Ses parents, sa grand-mère et sa sœur sont tous morts.

Mardi soir, M. Blanchet a accompagné le premier ministre et les autres chefs des partis politiques fédéraux à une vigile devant la mosquée de London.

En après-midi mardi, déjà, des journalistes demandaient à Justin Trudeau en conférence de presse de commenter cet attentat en y ajoutant l’éclairage de la Loi 21. Le premier ministre a d’abord résisté à la tentation.

« Ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l’importance de la loi 21, en partie parce que ça fait un an qu’on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l’État. Et aussi parce qu’il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d’intolérance et d’islamophobie », a fini par dire M. Trudeau.

Très vite, François Legault l’a corrigé. « Je pense que les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d’un virus et un masque qui est porté pour des raisons religieuses », a déclaré le premier ministre du Québec, dans l’heure qui a suivi.

C’est pour revenir sur cet épisode que M. Blanchet avait convoqué la presse mercredi matin.

« Un lien grossier entre la Loi 21 et l’islamophobie n’est pas de nature à apaiser les tensions haineuses à l’endroit de qui que ce soit », a-t-il d’abord dit.

« Il [M. Trudeau] est celui qui, hier, a fait un lien tata entre pandémie, masque, Loi 21 et islamophobie. Là, à un moment donné, faudrait être […] responsable », a-t-il ajouté.