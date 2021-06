(Québec) Un travailleur de la santé dans le réseau public comme dans les résidences privées pour aînés sera obligé de signaler toute situation présumée de maltraitance, sous peine d’amendes. Québec veut également se donner le pouvoir de révoquer le permis ou d’imposer une forme de tutelle à une résidence qui « s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ».

Tommy Chouinard La Presse

C’est ce que prévoit le projet de loi 101 déposé mercredi par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. La Presse avait révélé en partie ses intentions dans un texte paru en janvier.

On révélait alors que le nombre de plaintes et de signalements pour maltraitance envers des aînés et d’autres adultes vulnérables a doublé au Québec en un an. Au total, 1667 cas de maltraitance ont été signalés aux commissaires aux plaintes et à la qualité des services qui travaillent dans les CISSS et les CIUSSS, entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 – donc jusqu’au tout début de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Le projet de loi 101 vise à renforcer la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, adoptée sous le gouvernement Couillard au printemps 2017.

Cette loi oblige le personnel du réseau à dénoncer au commissaire aux plaintes et à la qualité des services d’un CISSS ou d’un CIUSSS toute situation de maltraitance dont il est témoin envers une personne hébergée en CHSLD ou une personne sous tutelle, sous curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué, peu importe son lieu de résidence.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marguerite Blais

Le projet de loi prévoit d’étendre cette obligatoire à tout « prestataire de services de santé et de services sociaux » qui travaille pour le compte d’un établissement public, d’une résidence privée pour aînés, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial.

« Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance doit signaler sans délai le cas, que l’on parle d’un aîné ou d’une autre personne majeure vulnérable », peut-on lire dans le projet de loi. On parle autant de maltraitance physique, psychologique ou financière par exemple.

Quiconque contrevient à cette obligation est passible d’une amende de 2500 $ à 25 000 $ (le double en cas de récidive).

« Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi, formule une plainte, effectue un signalement ou collabore à l’examen d’une plainte ou au traitement d’un signalement », ajoute le projet de loi. « Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de formuler une plainte, d’effectuer un signalement ou de collaborer à l’examen d’une plainte ou au traitement d’un signalement. »

Si une personne physique viole cette disposition, elle s’expose à une amende de 2000 $ à 20 000 $ ; dans le cas d’une personne morale, la sanction va de 10 000 $ à 250 000 $.

Le projet de loi stipule également qu’« une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte, effectué un signalement ou collaboré à l’examen d’une plainte ou au traitement d’un signalement, quelles que soient les conclusions rendues ».

Québec augmente ses pouvoirs d’enquête et d’inspection pour s’assurer de l’application et du respect de la Loi. « Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration […] commet une infraction et est passible d’une amende de 5000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas », ajoute-t-on.

Toujours selon le projet de loi, Québec peut désigner une personne « pour assurer, pour une période d’au plus 120 jours, l’administration provisoire » d’un CHSLD privé non conventionné, d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource intermédiaire lorsque l’exploitant « s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui [il] fournit des services ». Il peut aussi révoquer le permis d’une résidence qui « ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à un cas de maltraitance qui aurait été porté à sa connaissance ».