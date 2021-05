(Ottawa) Les excuses, les deuxièmes du genre, du député libéral fédéral de Pontiac ne suffisent pas à une de ses collègues du Parti conservateur.

La Presse Canadienne

Karen Vecchio s’est levée en Chambre vendredi après-midi pour invoquer une question de privilège et réclamer ainsi des sanctions contre William Amos.

Jeudi soir, M. Amos a présenté des excuses parce qu’il avait été aperçu, la veille, en train d’uriner alors qu’il participait virtuellement à une séance parlementaire.

Le mois dernier, le député avait été vu nu pendant des circonstances semblables. Il s’était aussi excusé alors.

Les deux fois, M. Amos affirme avoir oublié que la caméra de son ordinateur pouvait capter son image.

« C’est, de mon avis, en tout respect, un outrage au Parlement », a protesté la députée Vecchio en présentant sa question de privilège.

Citant les règlements de l’institution, elle a souligné qu’un outrage qui constitue un « affront à l’autorité et à la dignité de la Chambre » mérite une punition.

« Faire ce qu’il a fait, en Chambre, est, franchement, un affront à la dignité du Parlement », a-t-elle martelé, qualifiant aussi le comportement du député Amos de « choquant » et « irresponsable ».

M. Amos, en s’excusant, a affirmé que son action était accidentelle et « non visible du public ». Mme Vecchio s’en est prise à lui en rappelant que la Chambre des communes est un lieu public, même si les images de tous ceux qui y sont ne sont pas diffusées en tout temps.

Elle a argué que tout ce qui se passe dans la Chambre des communes, que ce soit dans le décor des élus branchés par ordinateur ou dans l’édifice parlementaire, est public.

Le président de la Chambre devra statuer s’il y a là bel et bien une question de privilège.

En présentant ses plus récentes excuses, jeudi soir, le député Amos a annoncé qu’il se retirait temporairement de son rôle de secrétaire parlementaire et de ses fonctions en comité « afin d’obtenir le soutien approprié ».

Le 14 avril, La Presse Canadienne avait obtenu copie d’une capture d’écran montrant M. Amos complètement nu lors d’une période de questions en formule hybride.

Le député avait qualifié l’évènement de « distraction involontaire ». Il avait expliqué qu’il était en train de se changer après une séance de jogging, sans se rendre compte que sa caméra était allumée.

Depuis, il avait insisté pour qu’un comité parlementaire enquête sur la façon dont son image s’était retrouvée dans les médias. Ce comité devait se réunir jeudi après-midi ; la réunion a été annulée.