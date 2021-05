(Québec) Le Comité consultatif sur la réalité policière a déposé mardi son rapport final, ouvrant la voie à un vaste chantier pour moderniser la Loi sur la police. Il est notamment proposé de consolider la carte policière en réduisant de 31 à 13 le nombre de services de police.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le Comité, coordonné par l’ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny, propose 138 recommandations au gouvernement Legault. Leurs travaux, qui ont débuté au début de l’hiver 2020, avant la pandémie, s’inscrivaient avec le dépôt par Québec d’un livre vert sur la réalité policière.

Le Comité propose ainsi de « consolider » la carte policière en réduisant le nombre de services de police actuels de 31 à 13. Il est aussi proposé d’intégrer l’Unité permanente anticorruption (UPAC) à une nouvelle unité spécialisée en cybercriminalité et en crimes économiques.

En matière de transparence, le Comité suggère d’intégrer davantage de citoyens dans les instances de gouvernance policière et d’améliorer la reddition de comptes des corps de police. De nombreuses mesures sont également demandées afin d’améliorer significativement la présence de la diversité au sein des forces policières.

Recruter des candidats racisés

Alors que le monde a été secoué ces dernières années par des nombreux évènements impliquant des policiers et des citoyens issus de différentes communautés culturelles, le Comité presse Québec de « développer et mettre en œuvre rapidement une stratégie agressive de recrutement proactive dans les milieux de vie à l’intention des candidats racisés », afin que les corps policiers reflètent la diversité de la société qu’ils desservent.

Le Comité suggère également d’obliger « les services de police à assumer le coût de la formation à l’École nationale de police du Québec des candidats racisés ayant obtenu l’attestation d’études collégiales et, en retour, exiger que ces derniers demeurent à l’emploi du service de police pour une période de cinq ans ».

Les interpellations aléatoires sont également abordées par le Comité, qui propose de « modifier le cadre normatif en vigueur pour interdire explicitement les interpellations policières des piétons et des passagers de véhicule basées sur un motif discriminatoire partout au Québec ».

Il est aussi préconisé d’obliger « les services de police à colliger des données raciales sur les personnes en cause ou interpellées lors de chaque intervention effectuée et à en rendre compte publiquement sur une base annuelle ». Le Comité propose aussi de « financer une étude indépendante sur les mécanismes à l’origine de la discrimination dans le système policier ainsi que dans les politiques et les pratiques policières » et d’élaborer « un plan d’action sur la discrimination systématique à partir des résultats obtenus ».

Plus de formation continue

En matière de formation, le Comité suggère d’introduire « dans la Loi sur la police l’obligation pour chaque policier québécois de réaliser 30 heures de formation continue par année ». Il est aussi proposé de « rendre obligatoire par règlement une formation universitaire en gestion à tous les officiers supérieurs en fonction selon le niveau d’encadrement proposé ».

