(Québec) La cheffe de Québec solidaire, Manon Massé, et le leader parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois, invitent les membres réunis en Conseil national, samedi, à « tracer la ligne » sur les façons de faire « toxiques » du Collectif antiraciste déconolial (CAD). Une motion sera votée en après-midi dans ce qui devient un test de leadership pour les deux co-porte-parole du parti.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

En point de presse virtuel, Mme Massé a affirmé que sa conclusion et celle du parti, « c’est que la ligne a été franchie ». Le CAD a défrayé la manchette à plusieurs reprises ces derniers mois pour avoir notamment partagé les propos d’un professeur controversé de l’Université d’Ottawa, Amir Attaran, et avoir plus tard associé des péquistes et un journaliste à la « droite extrême » et à la fachosphère ».

En entrevue avec La Presse, vendredi, la co-porte-parole du CAD, Ève Torres, a répliqué en dénonçant le « racisme systémique » du parti pour lequel elle milite. Cet article a notamment été relayé par le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, qui a affirmé que Québec solidaire démontrait avec cette crise « tout le danger de retenir un concept mal défini, qui divise plutôt qu’unir ».

Mais pour Gabriel Nadeau-Dubois, « relayer les propos comme quelqu’un comme Amir Attaran, qui met tous les Québécois dans le même panier », comme l’a fait le CAD par le passé, c’est ce qui « nuit à toutes les personnes de bonne volonté qui luttent depuis des années contre le racisme systémique au Québec ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon Manon Massé, il serait temps pour Québec solidaire de revoir les règles qui encadrent les collectifs du parti – qui ne sont pas des instances officielles – alors qu’ils ont été créés en 2006, à une époque où les réseaux sociaux n’avaient pas la même ampleur.

Les délégués réunis de façon virtuelle en Conseil national, samedi, débattront et voteront sur la motion de blâme visant le CAD en fin d’après-midi. Ce débat aura lieu à huis clos. Les co-porte-parole du parti reviendront ensuite en point de presse pour annoncer le résultat du vote.

Les solidaires débattront aussi samedi des axes qui doivent guider le parti dans l’élaboration de la prochaine plateforme électorale. Celle-ci sera adoptée à l’automne prochain. Le thème central sera toutefois la crise climatique, comme le rapportait La Presse le week-end dernier.