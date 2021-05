Politique

Rapport sur WE Charity

Conflits d’intérêts : Trudeau blanchi, Morneau blâmé

(Ottawa) On a dû pousser un soupir de soulagement dans l’entourage de Justin Trudeau, jeudi : le premier ministre a été blanchi par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique pour son implication dans l’octroi d’un contrat à WE Charity (Mouvement UNIS, en français). Son ex-ministre des Finances, Bill Morneau, s’en est moins bien tiré, encaissant trois blâmes pour autant de violations à la Loi sur les conflits d’intérêts.