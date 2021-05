(Ottawa) Le Bloc québécois dépose jeudi une motion demandant au gouvernement de Justin Trudeau de ne pas tenir des élections en temps de pandémie.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Le libellé de la motion indique que « tenir des élections en temps de pandémie serait irresponsable, et qu’il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que les électeurs soient appelés aux urnes tant et aussi longtemps que durera cette pandémie ».

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, dit vouloir forcer un débat et un vote à ce sujet après que les libéraux eurent limité le débat sur le projet de loi C-19 plus tôt cette semaine.

Selon lui, c’est une façon de « contourner » le bâillon et de permettre un débat en bonne et due forme sur cette pièce législative qui vise à encadrer la tenue d’élections en temps de pandémie. Le vote sur la motion bloquiste devrait avoir lieu dans les prochains jours, après la longue fin de semaine de mai.

« On avait zéro débat avant que C-19 s’en aille en comité. Et nous, on avait une journée d’opposition qui contient un certain nombre d’heures de débat. On a décidé, effectivement, de contourner la volonté du gouvernement de ne pas parler de C-19 dans le Parlement », a expliqué M. Blanchet.

Depuis plusieurs mois, les partis d’opposition et le gouvernement s’accusent mutuellement de souhaiter des élections en pleine pandémie. Pourtant, tous sont d’accord pour dire que ce n’est pas souhaitable.

M. Blanchet pense que, dans cette optique, la motion amenée par son parti devrait faire consensus. « On ne l’a pas fait dans l’intention que ce soit un piège. […] De la façon dont on l’a rédigée, il n’y a pas de raison que qui que ce soit ait un inconfort à adopter cette motion-là », a-t-il soutenu.

En coulisses, libéraux et néo-démocrates n’ont pas manqué de noter que c’est M. Blanchet qui avait menacé de déposer une motion de censure qui aurait fait tomber le gouvernement l’automne dernier, toujours en pleine pandémie, si le premier ministre Justin Trudeau ne démissionnait pas.

Après sa réponse au discours du Trône, en octobre dernier, M. Blanchet avait également dit souhaiter que le gouvernement Trudeau ne survive pas plus longtemps que jusqu’au printemps 2021.

La troisième vague de COVID-19 a cependant calmé les ardeurs électorales des différents partis politiques. Le chef bloquiste, lui, ne cache pas qu’il a hâte d’en découdre avec ses adversaires lors d’une élection, mais lorsqu’il sera sûr de le faire, possiblement à l’automne.