Sébastien Lemire (photo) a déjà présenté ses excuses à William Amos et aux députés de la Chambre des communes pour ses actions.

(Ottawa) Les libéraux veulent interroger l’auteur de la photo du député fédéral libéral William Amos, lorsqu’il a été surpris dans son plus simple appareil lors de la période de questions virtuelle du 14 avril dernier.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Le whip du gouvernement, Mark Holland, en a fait la demande formelle lors d’une rencontre du Bureau de régie interne (BRI), jeudi. Il souhaite convoquer le député bloquiste Sébastien Lemire lors d’une rencontre à huis clos, pour que les membres du BRI puissent le questionner sur cet incident.

Plus précisément, M. Holland souhaite savoir pourquoi M. Lemire a pris cette photo de M. Amos et à qui il l’a envoyée après coup. Le whip du gouvernement a souligné que cette photo s’est retrouvée dans de nombreux médias et a été partagée un peu partout sur les réseaux sociaux.

La whip du Bloc québécois, Claude de Bellefeuille, a invité ses collègues à la prudence ; le BRI ne doit pas se substituer à un tribunal, a-t-elle dit.

M. Lemire a déjà présenté ses excuses à M. Amos et aux députés de la Chambre des communes pour ses actions. Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a depuis déclaré que cet incident constituait une « violation flagrante » des règles qui régissent les députés.