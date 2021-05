PHOTO ARIEL SCHALIT, ASSOCIATED PRESS

(Québec) L’Assemblée nationale a exprimé jeudi son « inquiétude » concernant les violences en Israël et en Palestine.

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

La motion déposée par Québec solidaire (QS) et adoptée à l’unanimité par le Parlement condamne « l’augmentation des violences en Palestine et en Israël ».

La députée QS qui a piloté la motion, Ruba Ghazal, a distingué les violences exercées par l’État d’Israël de celles commises par le Hamas.

« Quand l’État d’Israël frappe, ça fait des victimes “immenses”, quand le Hamas frappe, ça fait peur aux populations et c’est extrêmement condamnable, mais disons que les victimes ne sont pas du même ordre », a affirmé en conférence de presse Ruba Ghazal, qui est elle-même d’origine palestinienne.

Selon elle, « les responsables palestiniens ont une responsabilité, parce qu’ils savent que quand ils frappent, leur peuple va être touché ».

Elle a dit souhaiter que par cette motion, « les Québécois envoient un message clair de solidarité envers les populations, le peuple palestinien qui souffre. […] Je suis certaine qu’il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui partagent cette souffrance qu’on ressent et cette empathie envers ce peuple ».

La motion est écrite de façon plus neutre et « s’inquiète pour les populations vulnérables et sans défense qui subissent ce conflit ».

Elle appelle à la négociation pour trouver une « solution politique, juste et pacifique au conflit ».

La motion sera transmise à l’ambassadeur d’Israël au Canada ainsi qu’à l’ambassadrice de la Délégation générale palestinienne au Canada.