Politique

Services de garde

Fuite massive de données personnelles

(Québec) Les renseignements personnels du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et de milliers de parents et d’enfants inscrits au guichet unique pour obtenir une place dans un service de garde ont fait l’objet d’une fuite, a appris La Presse. La Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ouvrent une enquête criminelle sur ce vol de données qui, au surplus, met en cause la sécurité du ministre et de ses deux enfants.